16:12 16.09.2022 (обновлено: 18:26 16.09.2022)
Путин пообещал сделать все для скорейшего завершения конфликта на Украине
Путин пообещал сделать все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Россия стремится к скорейшему прекращению конфликта на Украине, но Киев отказался от переговоров, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
"Мы сделаем все, для того чтобы это все прекратилось как можно быстрее. Только, к сожалению, противная сторона — руководство Украины — заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя", — сказал он.
Российский лидер пообещал, что будет держать индийского коллегу в курсе того, что происходит на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Практически с начала спецоперации Москва и Киев вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта, но в апреле диалог прервался, так как украинские власти постоянно делали противоречивые заявления, отказывались от собственных предложений и всячески саботировали процесс.
В Москве не раз подчеркивали, что готовы продолжить переговоры, но для этого нет предпосылок.