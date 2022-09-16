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Путин пообещал сделать все для скорейшего завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817317368.html
Путин пообещал сделать все для скорейшего завершения конфликта на Украине
Путин пообещал сделать все для скорейшего завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.09.2022
Путин пообещал сделать все для скорейшего завершения конфликта на Украине
Россия стремится к скорейшему прекращению конфликта на Украине, но Киев отказался от переговоров, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:12
2022-09-16T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
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индия
нарендра моди
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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Россия стремится к скорейшему прекращению конфликта на Украине, но Киев отказался от переговоров, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Российский лидер пообещал, что будет держать индийского коллегу в курсе того, что происходит на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Практически с начала спецоперации Москва и Киев вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта, но в апреле диалог прервался, так как украинские власти постоянно делали противоречивые заявления, отказывались от собственных предложений и всячески саботировали процесс. В Москве не раз подчеркивали, что готовы продолжить переговоры, но для этого нет предпосылок.
https://ria.ru/20220916/konets-1817151127.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, индия, нарендра моди, саммит шос в самарканде
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Индия, Нарендра Моди, Саммит ШОС в Самарканде
16:12 16.09.2022 (обновлено: 18:26 16.09.2022)
 
Путин пообещал сделать все для скорейшего завершения конфликта на Украине

Путин пообещал сделать все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Россия стремится к скорейшему прекращению конфликта на Украине, но Киев отказался от переговоров, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Мы сделаем все, для того чтобы это все прекратилось как можно быстрее. Только, к сожалению, противная сторона руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя", — сказал он.

Российский лидер пообещал, что будет держать индийского коллегу в курсе того, что происходит на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Практически с начала спецоперации Москва и Киев вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта, но в апреле диалог прервался, так как украинские власти постоянно делали противоречивые заявления, отказывались от собственных предложений и всячески саботировали процесс.
В Москве не раз подчеркивали, что готовы продолжить переговоры, но для этого нет предпосылок.

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