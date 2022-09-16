https://ria.ru/20220916/ukraina-1817317368.html

Путин пообещал сделать все для скорейшего завершения конфликта на Украине

Путин пообещал сделать все для скорейшего завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.09.2022

Путин пообещал сделать все для скорейшего завершения конфликта на Украине

Россия стремится к скорейшему прекращению конфликта на Украине, но Киев отказался от переговоров, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:12

2022-09-16T16:12

2022-09-16T18:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

индия

нарендра моди

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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Россия стремится к скорейшему прекращению конфликта на Украине, но Киев отказался от переговоров, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Российский лидер пообещал, что будет держать индийского коллегу в курсе того, что происходит на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Практически с начала спецоперации Москва и Киев вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта, но в апреле диалог прервался, так как украинские власти постоянно делали противоречивые заявления, отказывались от собственных предложений и всячески саботировали процесс. В Москве не раз подчеркивали, что готовы продолжить переговоры, но для этого нет предпосылок.

https://ria.ru/20220916/konets-1817151127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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