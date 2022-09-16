https://ria.ru/20220916/ukraina-1817228698.html

Российские войска уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом

Российские войска уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом - РИА Новости, 16.09.2022

Российские войска уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом

Российские войска уничтожили штаб и базу подготовки отдельного украинского центра специальных операций "Юг" возле Очакова, говорится в сводке Минобороны о ходе... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:03

2022-09-16T13:03

2022-09-16T15:41

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

николаевская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808734080_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_9752bf7d7bd615232857a4da2146f6ea.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили штаб и базу подготовки отдельного украинского центра специальных операций "Юг" возле Очакова, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за 16 сентября.Кроме того, ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева.В Харьковской области удалось поразить позиции украинской 66-й механизированной бригады под Двуречной и Купянском, а также нацбатальона "Кракен" в Харькове.В районе Северска Донецкой Народной Республики под огнем оказалось расположение 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220916/samolety-1817063678.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, николаевская область, украина