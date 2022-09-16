13:03 16.09.2022 (обновлено: 15:41 16.09.2022)
Российские войска уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом
Минобороны России сообщило об уничтожении штаба центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили штаб и базу подготовки отдельного украинского центра специальных операций "Юг" возле Очакова, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за 16 сентября.
Кроме того, ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева.
В Харьковской области удалось поразить позиции украинской 66-й механизированной бригады под Двуречной и Купянском, а также нацбатальона "Кракен" в Харькове.
В районе Северска Донецкой Народной Республики под огнем оказалось расположение 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
"В результате ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и раненными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра", — указали в оборонном ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.