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Российские войска уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817228698.html
Российские войска уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом
Российские войска уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом - РИА Новости, 16.09.2022
Российские войска уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом
Российские войска уничтожили штаб и базу подготовки отдельного украинского центра специальных операций "Юг" возле Очакова, говорится в сводке Минобороны о ходе... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:03
2022-09-16T15:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
николаевская область
украина
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили штаб и базу подготовки отдельного украинского центра специальных операций "Юг" возле Очакова, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за 16 сентября.Кроме того, ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева.В Харьковской области удалось поразить позиции украинской 66-й механизированной бригады под Двуречной и Купянском, а также нацбатальона "Кракен" в Харькове.В районе Северска Донецкой Народной Республики под огнем оказалось расположение 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220916/samolety-1817063678.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, Украина
13:03 16.09.2022 (обновлено: 15:41 16.09.2022)
 
Российские войска уничтожили штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом

Минобороны России сообщило об уничтожении штаба центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили штаб и базу подготовки отдельного украинского центра специальных операций "Юг" возле Очакова, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за 16 сентября.
Кроме того, ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева.
В Харьковской области удалось поразить позиции украинской 66-й механизированной бригады под Двуречной и Купянском, а также нацбатальона "Кракен" в Харькове.
В районе Северска Донецкой Народной Республики под огнем оказалось расположение 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
"В результате ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и раненными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра", — указали в оборонном ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

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