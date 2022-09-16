https://ria.ru/20220916/ukraina-1817219365.html

В ДНР заявили, что Киев использует детей для шпионажа и корректировки огня

В ДНР заявили, что Киев использует детей для шпионажа и корректировки огня - РИА Новости, 16.09.2022

В ДНР заявили, что Киев использует детей для шпионажа и корректировки огня

Киевский режим засылает на освобожденные территории детей для шпионажа и корректировки огня, передает корреспондент РИА Новости, побывавший на мероприятиях по... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:40

2022-09-16T12:40

2022-09-16T14:40

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Киевский режим засылает на освобожденные территории детей для шпионажа и корректировки огня, передает корреспондент РИА Новости, побывавший на мероприятиях по выявлению украинских агентов.Так, жители одного из прифронтовых поселков на Угледарском направлении заметили странную пару подростков и сообщили о них военным. На поиски агентов отправилась группа, в которую попали советник главы ДНР Ян Гагин и корреспондент РИА Новости, приехавшие в этот район с гуманитарной помощью."От местного населения поступило сообщение о том что двое подростков курсируют на велосипедах, курсируют по поселку, вокруг поселка, снимают на фотоаппарат и периодически звонят по телефону, возможно, передавая координаты. У нас налицо здесь использование киевским режимом просто малолеток," — сказал Гагин.По словам местных жителей, девушка и мальчик 14-15 лет представились им приезжими из Мариуполя, которые ждут прихода украинских войск. Их заметили, когда подростки снимали здания и совершали странные действия возле подвала одного из домов. Подростки говорили только по-украински, своих действий не объяснили и поспешили уехать. Примерно через полчаса после того, как о подростках сообщили военным, начался артобстрел. Поскольку снаряды часто попадают в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, жители поселка предпочитают содействовать выявлению подобных агентов. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220913/reb-1816392468.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Рейд в ДНР по выявлению подростков-агентов ВСУ Украина использует детей для шпионажа и корректировки огня на освобожденных территориях. Корреспондент РИА Новости побывал на мероприятиях по выявлению агентов украинских военных, которыми оказались подростки. 2022-09-16T12:40 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ян гагин, украина, донбасс, вооруженные силы украины