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В ДНР заявили, что Киев использует детей для шпионажа и корректировки огня - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817219365.html
В ДНР заявили, что Киев использует детей для шпионажа и корректировки огня
В ДНР заявили, что Киев использует детей для шпионажа и корректировки огня - РИА Новости, 16.09.2022
В ДНР заявили, что Киев использует детей для шпионажа и корректировки огня
Киевский режим засылает на освобожденные территории детей для шпионажа и корректировки огня, передает корреспондент РИА Новости, побывавший на мероприятиях по... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:40
2022-09-16T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
ян гагин
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Киевский режим засылает на освобожденные территории детей для шпионажа и корректировки огня, передает корреспондент РИА Новости, побывавший на мероприятиях по выявлению украинских агентов.Так, жители одного из прифронтовых поселков на Угледарском направлении заметили странную пару подростков и сообщили о них военным. На поиски агентов отправилась группа, в которую попали советник главы ДНР Ян Гагин и корреспондент РИА Новости, приехавшие в этот район с гуманитарной помощью."От местного населения поступило сообщение о том что двое подростков курсируют на велосипедах, курсируют по поселку, вокруг поселка, снимают на фотоаппарат и периодически звонят по телефону, возможно, передавая координаты. У нас налицо здесь использование киевским режимом просто малолеток," — сказал Гагин.По словам местных жителей, девушка и мальчик 14-15 лет представились им приезжими из Мариуполя, которые ждут прихода украинских войск. Их заметили, когда подростки снимали здания и совершали странные действия возле подвала одного из домов. Подростки говорили только по-украински, своих действий не объяснили и поспешили уехать. Примерно через полчаса после того, как о подростках сообщили военным, начался артобстрел. Поскольку снаряды часто попадают в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, жители поселка предпочитают содействовать выявлению подобных агентов. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220913/reb-1816392468.html
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Рейд в ДНР по выявлению подростков-агентов ВСУ
Украина использует детей для шпионажа и корректировки огня на освобожденных территориях. Корреспондент РИА Новости побывал на мероприятиях по выявлению агентов украинских военных, которыми оказались подростки.
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в мире, ян гагин, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ян Гагин, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
12:40 16.09.2022 (обновлено: 14:40 16.09.2022)
 
В ДНР заявили, что Киев использует детей для шпионажа и корректировки огня

Советник главы ДНР Гагин: Киев использует детей для шпионажа на освобожденных территориях

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Киевский режим засылает на освобожденные территории детей для шпионажа и корректировки огня, передает корреспондент РИА Новости, побывавший на мероприятиях по выявлению украинских агентов.
Так, жители одного из прифронтовых поселков на Угледарском направлении заметили странную пару подростков и сообщили о них военным. На поиски агентов отправилась группа, в которую попали советник главы ДНР Ян Гагин и корреспондент РИА Новости, приехавшие в этот район с гуманитарной помощью.
"От местного населения поступило сообщение о том что двое подростков курсируют на велосипедах, курсируют по поселку, вокруг поселка, снимают на фотоаппарат и периодически звонят по телефону, возможно, передавая координаты. У нас налицо здесь использование киевским режимом просто малолеток," — сказал Гагин.
По словам местных жителей, девушка и мальчик 14-15 лет представились им приезжими из Мариуполя, которые ждут прихода украинских войск. Их заметили, когда подростки снимали здания и совершали странные действия возле подвала одного из домов. Подростки говорили только по-украински, своих действий не объяснили и поспешили уехать.
Примерно через полчаса после того, как о подростках сообщили военным, начался артобстрел. Поскольку снаряды часто попадают в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, жители поселка предпочитают содействовать выявлению подобных агентов. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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