https://ria.ru/20220916/ukraina-1817214574.html
Рогов после обстрела Херсона призвал нанести удары по трем адресам в Киеве
Рогов после обстрела Херсона призвал нанести удары по трем адресам в Киеве - РИА Новости, 16.09.2022
Рогов после обстрела Херсона призвал нанести удары по трем адресам в Киеве
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов после обстрела Херсона выложил в своем Telegram-канале координаты офиса Владимира... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:22
2022-09-16T12:22
2022-09-16T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов после обстрела Херсона выложил в своем Telegram-канале координаты офиса Владимира Зеленского, СБУ и ГУР в Киеве и призвал нанести удары по ним.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено."Боевики ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области! И пока уточняется информация о пострадавших и разрушениях, просто оставлю здесь три адреса с координатами: г. Киев, ул. Банковая, 11 (координаты: 50.444464, 30.528975); г. Киев, ул. Владимирская, 33 (координаты: 50.450768, 30.515680); г. Киев, ул. Электриков, 33 (координаты: 50.474129, 30.528275)", - написал Рогов в канале.В комментарии РИА Новости он пояснил, что выложил координаты офиса Зеленского, службы безопасности Украины и главного управления разведки Украины. Рогов отметил, что выкладывает координаты центров принятия решений не впервые. "Я прекрасно понимаю психологию этих людей. Как только они поймут, что наказание неотвратимо, количество обстрелов, терроризма, взрывов сразу уменьшится. Тогда каждый из них будет думать, что наказание неотвратимо", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20220916/kherson-1817209389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рогов после обстрела Херсона призвал нанести удары по трем адресам в Киеве
Представитель Запорожской ВГА Рогов призвал ударить по офису Зеленского, зданиям СБУ и ГУР