https://ria.ru/20220916/ukraina-1817149251.html

Пентагон рассказал о составе нового пакета военной помощи Киеву

Пентагон рассказал о составе нового пакета военной помощи Киеву - РИА Новости, 16.09.2022

Пентагон рассказал о составе нового пакета военной помощи Киеву

Новый пакет военной помощи США Киеву на сумму порядка 600 миллионов долларов включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T03:55

2022-09-16T03:55

2022-09-16T08:52

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ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Киеву на сумму порядка 600 миллионов долларов включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, говорится в распространенном заявлении Пентагона.Как проинформировало ведомство, пакет помощи среди прочего включает 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, 1 тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, системы борьбы с БПЛА, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения, а также утепленное обмундирование для холодной погоды.Согласно заявлению Пентагона, с учетом нового пакета общий объем военной помощи США Украине при администрации Джо Байдена составил 15,8 миллиарда долларов, в том числе 15,1 миллиарда долларов — с начала спецоперации России."С учетом меняющихся нужд Украины на поле боя США продолжат работать с союзниками и партнерами над предоставлением ей ключевых вооружений", — подчеркнули в американском военном ведомстве.

https://ria.ru/20220910/arsenaly-1815808556.html

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в мире, киев, сша, министерство обороны сша, джо байден, украина