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"Готовятся к войне?" В США испугались планов России и Китая - РИА Новости, 16.09.2022
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"Готовятся к войне?" В США испугались планов России и Китая
"Готовятся к войне?" В США испугались планов России и Китая - РИА Новости, 16.09.2022
"Готовятся к войне?" В США испугались планов России и Китая
Развитие армейского взаимодействия между Россией и Китаем во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" представляет угрозу для США, написал в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T05:05
2022-09-16T10:42
александр фомин
россия
китай
сша
министерство обороны сша
восток (учения)
в мире
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Развитие армейского взаимодействия между Россией и Китаем во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" представляет угрозу для США, написал в статье "Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?" в журнале The National Interest обозреватель Крис Осборн.По его словам, возможность эффективного обмена информацией между различными родами войск объединенных сил двух стран станет поводом для "беспрецедентного" уровня беспокойства у лиц, принимающих решения в Пентагоне.Автор публикации отметил, что учения "Восток-2022" предусматривали использование двухсторонней связи "воздух-земля".Как сообщил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений, боевые корабли России и Китая отработали массированные удары по авианосным группировкам. По его словам, особенностями учения стало совместное применение авиации, боевых кораблей двух стран.В маневрах совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.
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александр фомин, россия, китай, сша, министерство обороны сша, восток (учения), в мире
Александр Фомин, Россия, Китай, США, Министерство обороны США, Восток (учения), В мире
05:05 16.09.2022 (обновлено: 10:42 16.09.2022)
 
"Готовятся к войне?" В США испугались планов России и Китая

NI: развитие армейского взаимодействия России и КНР представляет невиданную угрозу для США

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России / Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии КНР на стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022"
Военнослужащие армии КНР на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Военнослужащие армии КНР на стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Развитие армейского взаимодействия между Россией и Китаем во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" представляет угрозу для США, написал в статье "Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?" в журнале The National Interest обозреватель Крис Осборн.
По его словам, возможность эффективного обмена информацией между различными родами войск объединенных сил двух стран станет поводом для "беспрецедентного" уровня беспокойства у лиц, принимающих решения в Пентагоне.

"Хотя перспектива крупномасштабного военного сотрудничества и взаимодействия России и Китая, вероятно, вызывает беспокойство в любом отношении, эффективно интегрированные в информационную сеть российско-китайские силы, по-видимому, представляют гораздо большую угрозу. <…> И она вырастет в разы, если китайские и российские силы будут способны к совместной координации в нескольких областях", — считает Осборн.

Автор публикации отметил, что учения "Восток-2022" предусматривали использование двухсторонней связи "воздух-земля".
Как сообщил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений, боевые корабли России и Китая отработали массированные удары по авианосным группировкам. По его словам, особенностями учения стало совместное применение авиации, боевых кораблей двух стран.
В маневрах совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.
Танковая карусель и залп "Урагана": учения "Восток-2022"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба для отработки оборонительных и наступательных действий.

Военнослужащие совершают выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса Игла в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
1 из 11

Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба для отработки оборонительных и наступательных действий.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Учения идут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Стрельба из 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
2 из 11

Учения идут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Всего в маневрах задействовано более 50 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
3 из 11

Всего в маневрах задействовано более 50 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа разыграли на полигоне Успеновский практические действия по обороне заданного района и уничтожению вражеского десанта.

На стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
4 из 11

Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа разыграли на полигоне Успеновский практические действия по обороне заданного района и уничтожению вражеского десанта.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался высадиться на Сахалине.

Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
5 из 11

По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался высадиться на Сахалине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Подразделения ПВО обнаружили цели и уничтожили их.

Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
6 из 11

Подразделения ПВО обнаружили цели и уничтожили их.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Инженеры вынудили условного противника развернуться на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог.

Военнослужащий в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
7 из 11

Инженеры вынудили условного противника развернуться на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог.

© Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны техники.

Танк Т-80 в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
8 из 11

Мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны техники.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Чтобы не допустить прорыва противника во фланги, танкисты применили тактику "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар.

Поражение цели в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
9 из 11

Чтобы не допустить прорыва противника во фланги, танкисты применили тактику "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие.

Стрельба из 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
10 из 11

Отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

В ответ личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.

Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
11 из 11

В ответ личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 11

Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба для отработки оборонительных и наступательных действий.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 11

Учения идут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 11

Всего в маневрах задействовано более 50 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 11

Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа разыграли на полигоне Успеновский практические действия по обороне заданного района и уничтожению вражеского десанта.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
5 из 11

По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался высадиться на Сахалине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 11

Подразделения ПВО обнаружили цели и уничтожили их.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
7 из 11

Инженеры вынудили условного противника развернуться на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог.

© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 11

Мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны техники.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
9 из 11

Чтобы не допустить прорыва противника во фланги, танкисты применили тактику "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 11

Отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 11

В ответ личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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