https://ria.ru/20220916/ugroza-1817150139.html

"Готовятся к войне?" В США испугались планов России и Китая

"Готовятся к войне?" В США испугались планов России и Китая - РИА Новости, 16.09.2022

"Готовятся к войне?" В США испугались планов России и Китая

Развитие армейского взаимодействия между Россией и Китаем во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" представляет угрозу для США, написал в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T05:05

2022-09-16T05:05

2022-09-16T10:42

александр фомин

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китай

сша

министерство обороны сша

восток (учения)

в мире

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Развитие армейского взаимодействия между Россией и Китаем во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" представляет угрозу для США, написал в статье "Китай и Россия готовятся к войне с Америкой?" в журнале The National Interest обозреватель Крис Осборн.По его словам, возможность эффективного обмена информацией между различными родами войск объединенных сил двух стран станет поводом для "беспрецедентного" уровня беспокойства у лиц, принимающих решения в Пентагоне.Автор публикации отметил, что учения "Восток-2022" предусматривали использование двухсторонней связи "воздух-земля".Как сообщил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений, боевые корабли России и Китая отработали массированные удары по авианосным группировкам. По его словам, особенностями учения стало совместное применение авиации, боевых кораблей двух стран.В маневрах совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.

https://ria.ru/20220909/ucheniya-1815731871.html

россия

китай

сша

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александр фомин, россия, китай, сша, министерство обороны сша, восток (учения), в мире