Рейтинг@Mail.ru
В Уфе женщина устроила провокацию, высыпав на стол чиновникам штукатурку - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/ufa-1817194340.html
В Уфе женщина устроила провокацию, высыпав на стол чиновникам штукатурку
В Уфе женщина устроила провокацию, высыпав на стол чиновникам штукатурку - РИА Новости, 16.09.2022
В Уфе женщина устроила провокацию, высыпав на стол чиновникам штукатурку
Мэрия Уфы назвала провокацией случай на собрании городского управдома, где пенсионерка высыпала на стол чиновникам штукатурку с требованием отремонтировать ее... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:26
2022-09-16T11:26
россия
республика башкортостан
уфа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155920/70/1559207089_32:0:3673:2048_1920x0_80_0_0_2a66976b3d0d9fea96c54e45aa114154.jpg
УФА, 16 сен – РИА Новости. Мэрия Уфы назвала провокацией случай на собрании городского управдома, где пенсионерка высыпала на стол чиновникам штукатурку с требованием отремонтировать ее квартиру.Telegram-каналы опубликовали видео с собрания, где произошел инцидент. На кадрах пенсионерка высыпает штукатурку на стол, за которым сидят чиновники. Присутствующие горожане аплодируют поступку женщины. Далее на видео уфимка показывает разваленную квартиру, с подтеками на потолке и трещинами на стенах. Пенсионерка жалуется, что с потолка падают глыбы штукатурки. По ее словам, в доме 1975 года постройки ремонт в последний раз делали в 1996 году, а следующий ремонт ожидается только через 30 лет, когда ей будет около 100 лет.В администрации Уфы РИА Новости рассказали, что бабушка устроила на собрании провокацию. "Женщина в сговоре устроила провокацию. Специалисты мэрии побывали в ее квартире, у нее сделан ремонт, потолок не течет, штукатурка не падает", - сказал собеседник агентства."В настоящее время у жителей есть много вопросов в сфере ЖКХ, на которые они хотели бы получить ответы. Для этого и проводятся подобные мероприятия как управдом, чтобы обсудить возможные пути решения проблем. Случай на городском управдоме, прошедшем 14 сентября, специально заранее был спланирован определёнными людьми", - говорится в комментарии мэрии.В администрации города отметили, что для "решения вопросов нужно уметь слушать и слышать, а не превращать подобные мероприятия в базар".
https://realty.ria.ru/20220913/remont-1816359771.html
россия
республика башкортостан
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155920/70/1559207089_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_84fed3de9efe48e03a300d588fa2b4db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика башкортостан, уфа, происшествия
Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Происшествия
11:26 16.09.2022
 
В Уфе женщина устроила провокацию, высыпав на стол чиновникам штукатурку

Пенсионерка устроила провокацию в мэрии Уфы, высыпав на стол чиновникам штукатурку

© РИА Новости / Геннадий КарповВид на город Уфа
Вид на город Уфа - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Вид на город Уфа. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 16 сен – РИА Новости. Мэрия Уфы назвала провокацией случай на собрании городского управдома, где пенсионерка высыпала на стол чиновникам штукатурку с требованием отремонтировать ее квартиру.
Telegram-каналы опубликовали видео с собрания, где произошел инцидент. На кадрах пенсионерка высыпает штукатурку на стол, за которым сидят чиновники. Присутствующие горожане аплодируют поступку женщины. Далее на видео уфимка показывает разваленную квартиру, с подтеками на потолке и трещинами на стенах. Пенсионерка жалуется, что с потолка падают глыбы штукатурки. По ее словам, в доме 1975 года постройки ремонт в последний раз делали в 1996 году, а следующий ремонт ожидается только через 30 лет, когда ей будет около 100 лет.
В администрации Уфы РИА Новости рассказали, что бабушка устроила на собрании провокацию. "Женщина в сговоре устроила провокацию. Специалисты мэрии побывали в ее квартире, у нее сделан ремонт, потолок не течет, штукатурка не падает", - сказал собеседник агентства.
"В настоящее время у жителей есть много вопросов в сфере ЖКХ, на которые они хотели бы получить ответы. Для этого и проводятся подобные мероприятия как управдом, чтобы обсудить возможные пути решения проблем. Случай на городском управдоме, прошедшем 14 сентября, специально заранее был спланирован определёнными людьми", - говорится в комментарии мэрии.
В администрации города отметили, что для "решения вопросов нужно уметь слушать и слышать, а не превращать подобные мероприятия в базар".
Рабочий во время чистовой отделки квартиры - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 02:17
Россиянам рассказали, как ремонт в квартире может их убить
 
РоссияРеспублика БашкортостанУфаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала