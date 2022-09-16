https://ria.ru/20220916/ufa-1817194340.html

В Уфе женщина устроила провокацию, высыпав на стол чиновникам штукатурку

В Уфе женщина устроила провокацию, высыпав на стол чиновникам штукатурку - РИА Новости, 16.09.2022

В Уфе женщина устроила провокацию, высыпав на стол чиновникам штукатурку

Мэрия Уфы назвала провокацией случай на собрании городского управдома, где пенсионерка высыпала на стол чиновникам штукатурку с требованием отремонтировать ее... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:26

2022-09-16T11:26

2022-09-16T11:26

россия

республика башкортостан

уфа

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155920/70/1559207089_32:0:3673:2048_1920x0_80_0_0_2a66976b3d0d9fea96c54e45aa114154.jpg

УФА, 16 сен – РИА Новости. Мэрия Уфы назвала провокацией случай на собрании городского управдома, где пенсионерка высыпала на стол чиновникам штукатурку с требованием отремонтировать ее квартиру.Telegram-каналы опубликовали видео с собрания, где произошел инцидент. На кадрах пенсионерка высыпает штукатурку на стол, за которым сидят чиновники. Присутствующие горожане аплодируют поступку женщины. Далее на видео уфимка показывает разваленную квартиру, с подтеками на потолке и трещинами на стенах. Пенсионерка жалуется, что с потолка падают глыбы штукатурки. По ее словам, в доме 1975 года постройки ремонт в последний раз делали в 1996 году, а следующий ремонт ожидается только через 30 лет, когда ей будет около 100 лет.В администрации Уфы РИА Новости рассказали, что бабушка устроила на собрании провокацию. "Женщина в сговоре устроила провокацию. Специалисты мэрии побывали в ее квартире, у нее сделан ремонт, потолок не течет, штукатурка не падает", - сказал собеседник агентства."В настоящее время у жителей есть много вопросов в сфере ЖКХ, на которые они хотели бы получить ответы. Для этого и проводятся подобные мероприятия как управдом, чтобы обсудить возможные пути решения проблем. Случай на городском управдоме, прошедшем 14 сентября, специально заранее был спланирован определёнными людьми", - говорится в комментарии мэрии.В администрации города отметили, что для "решения вопросов нужно уметь слушать и слышать, а не превращать подобные мероприятия в базар".

https://realty.ria.ru/20220913/remont-1816359771.html

россия

республика башкортостан

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика башкортостан, уфа, происшествия