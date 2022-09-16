https://ria.ru/20220916/ufa-1817194340.html
В Уфе женщина устроила провокацию, высыпав на стол чиновникам штукатурку
В Уфе женщина устроила провокацию, высыпав на стол чиновникам штукатурку - РИА Новости, 16.09.2022
В Уфе женщина устроила провокацию, высыпав на стол чиновникам штукатурку
Мэрия Уфы назвала провокацией случай на собрании городского управдома, где пенсионерка высыпала на стол чиновникам штукатурку с требованием отремонтировать ее... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:26
2022-09-16T11:26
2022-09-16T11:26
россия
республика башкортостан
уфа
происшествия
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УФА, 16 сен – РИА Новости. Мэрия Уфы назвала провокацией случай на собрании городского управдома, где пенсионерка высыпала на стол чиновникам штукатурку с требованием отремонтировать ее квартиру.Telegram-каналы опубликовали видео с собрания, где произошел инцидент. На кадрах пенсионерка высыпает штукатурку на стол, за которым сидят чиновники. Присутствующие горожане аплодируют поступку женщины. Далее на видео уфимка показывает разваленную квартиру, с подтеками на потолке и трещинами на стенах. Пенсионерка жалуется, что с потолка падают глыбы штукатурки. По ее словам, в доме 1975 года постройки ремонт в последний раз делали в 1996 году, а следующий ремонт ожидается только через 30 лет, когда ей будет около 100 лет.В администрации Уфы РИА Новости рассказали, что бабушка устроила на собрании провокацию. "Женщина в сговоре устроила провокацию. Специалисты мэрии побывали в ее квартире, у нее сделан ремонт, потолок не течет, штукатурка не падает", - сказал собеседник агентства."В настоящее время у жителей есть много вопросов в сфере ЖКХ, на которые они хотели бы получить ответы. Для этого и проводятся подобные мероприятия как управдом, чтобы обсудить возможные пути решения проблем. Случай на городском управдоме, прошедшем 14 сентября, специально заранее был спланирован определёнными людьми", - говорится в комментарии мэрии.В администрации города отметили, что для "решения вопросов нужно уметь слушать и слышать, а не превращать подобные мероприятия в базар".
https://realty.ria.ru/20220913/remont-1816359771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика башкортостан, уфа, происшествия
Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Происшествия
В Уфе женщина устроила провокацию, высыпав на стол чиновникам штукатурку
Пенсионерка устроила провокацию в мэрии Уфы, высыпав на стол чиновникам штукатурку
УФА, 16 сен – РИА Новости. Мэрия Уфы назвала провокацией случай на собрании городского управдома, где пенсионерка высыпала на стол чиновникам штукатурку с требованием отремонтировать ее квартиру.
Telegram-каналы опубликовали видео с собрания, где произошел инцидент. На кадрах пенсионерка высыпает штукатурку на стол, за которым сидят чиновники. Присутствующие горожане аплодируют поступку женщины. Далее на видео уфимка показывает разваленную квартиру, с подтеками на потолке и трещинами на стенах. Пенсионерка жалуется, что с потолка падают глыбы штукатурки. По ее словам, в доме 1975 года постройки ремонт в последний раз делали в 1996 году, а следующий ремонт ожидается только через 30 лет, когда ей будет около 100 лет.
В администрации Уфы РИА Новости рассказали, что бабушка устроила на собрании провокацию. "Женщина в сговоре устроила провокацию. Специалисты мэрии побывали в ее квартире, у нее сделан ремонт, потолок не течет, штукатурка не падает", - сказал собеседник агентства.
"В настоящее время у жителей есть много вопросов в сфере ЖКХ, на которые они хотели бы получить ответы. Для этого и проводятся подобные мероприятия как управдом, чтобы обсудить возможные пути решения проблем. Случай на городском управдоме, прошедшем 14 сентября, специально заранее был спланирован определёнными людьми", - говорится в комментарии мэрии.
В администрации города отметили, что для "решения вопросов нужно уметь слушать и слышать, а не превращать подобные мероприятия в базар".