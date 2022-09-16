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Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам - РИА Новости, 16.09.2022
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Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам
Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам - РИА Новости, 16.09.2022
Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам
Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам, заявил Владимир Путин на заседании глав государств — членов ШОС. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:37
2022-09-16T15:45
владимир путин
россия
оон
антониу гутерреш
экономика
шос
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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам, заявил Владимир Путин на заседании глав государств — членов ШОС."Позавчера также проинформировал господина Гутерреша (генсек ООН. — Прим. ред.) о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны", — сказал российский лидер.В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.При этом Москва неоднократно обращала внимание на то, что зарубежные партнеры не соблюдают заключенные договоренности: большинство из украинских судов идут не в развивающиеся страны, а в Европу.Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки из-за невыполнения второй части договоренностей в сфере обеспечения экспорта из России. Он напомнил, что срок ее действия истекает в ноябре. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.
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владимир путин, россия, оон, антониу гутерреш, экономика, шос
Владимир Путин, Россия, ООН, Антониу Гутерреш, Экономика, ШОС
11:37 16.09.2022 (обновлено: 15:45 16.09.2022)
 
Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам

Путин заявил о готовности России бесплатно поставить удобрения в развивающиеся страны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин перед началом заседания в узком составе глав стран, участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в Самарканде
Президент России Владимир Путин перед началом заседания в узком составе глав стран, участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в Самарканде - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин перед началом заседания в узком составе глав стран, участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в Самарканде
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам, заявил Владимир Путин на заседании глав государств — членов ШОС.
"Позавчера также проинформировал господина Гутерреша (генсек ООН. — Прим. ред.) о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны", — сказал российский лидер.
В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
При этом Москва неоднократно обращала внимание на то, что зарубежные партнеры не соблюдают заключенные договоренности: большинство из украинских судов идут не в развивающиеся страны, а в Европу.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки из-за невыполнения второй части договоренностей в сфере обеспечения экспорта из России. Он напомнил, что срок ее действия истекает в ноябре. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.

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