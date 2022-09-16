https://ria.ru/20220916/udobreniya-1817198355.html

Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам

Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам - РИА Новости, 16.09.2022

Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам

Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам, заявил Владимир Путин на заседании глав государств — членов ШОС. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:37

2022-09-16T11:37

2022-09-16T15:45

владимир путин

россия

оон

антониу гутерреш

экономика

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817202118_0:212:3224:2025_1920x0_80_0_0_46eb8c3cf56e526dcdac3a0bdf65c669.jpg

САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам, заявил Владимир Путин на заседании глав государств — членов ШОС."Позавчера также проинформировал господина Гутерреша (генсек ООН. — Прим. ред.) о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны", — сказал российский лидер.В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.При этом Москва неоднократно обращала внимание на то, что зарубежные партнеры не соблюдают заключенные договоренности: большинство из украинских судов идут не в развивающиеся страны, а в Европу.Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки из-за невыполнения второй части договоренностей в сфере обеспечения экспорта из России. Он напомнил, что срок ее действия истекает в ноябре. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.

https://ria.ru/20220908/zerno-1815443491.html

https://ria.ru/20220909/zerno-1815691322.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, оон, антониу гутерреш, экономика, шос