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Жительницу Кубани судят за убийство дочери и новорожденной внучки - РИА Новости, 16.09.2022
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Жительницу Кубани судят за убийство дочери и новорожденной внучки
Жительницу Кубани судят за убийство дочери и новорожденной внучки - РИА Новости, 16.09.2022
Жительницу Кубани судят за убийство дочери и новорожденной внучки
Женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери и убийстве новорожденной внучки, ждет судебного приговора в Краснодаре, сообщили в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:32
2022-09-16T20:32
происшествия
краснодар
славянский район
россия
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КРАСНОДАР, 16 сен – РИА Новости. Женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери и убийстве новорожденной внучки, ждет судебного приговора в Краснодаре, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону."Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Славянского района. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей дочери по статье 109 УК РФ и убийстве ее новорожденного ребенка по статье 105 УК РФ", - говорится в сообщении.Установлено, что женщина проживала с дочерью в Славянске-на-Кубани. Когда обвиняемая узнала о беременности дочки, то решила убить младенца сразу после его рождения, не желая заниматься воспитанием и содержать новорожденного ребенка.Злоумышленница не сообщила о беременности дочери в медучреждения и запретила девушке рассказывать об этом другим. Дочь обвиняемой самостоятельно родила дома девочку. Узнав об этом, фигурантка убила новорожденную. Женщина оставила дочь одну дома в тяжелом состоянии и уехала в другой город. В итоге потерпевшая скончалась дома. О смерти дочери обвиняемой сообщила ее подруга, обнаружившая погибшую.Обвиняемая заключена под стражу. Дело направлено в суд.
https://ria.ru/20220909/statsionar-1815750367.html
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происшествия, краснодар, славянский район, россия
Происшествия, Краснодар, Славянский район, Россия
20:32 16.09.2022
 
Жительницу Кубани судят за убийство дочери и новорожденной внучки

Жительница Кубани, обвиняемая в убийстве дочери и новорожденной внучки, ожидает приговора

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 сен – РИА Новости. Женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери и убийстве новорожденной внучки, ждет судебного приговора в Краснодаре, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Славянского района. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей дочери по статье 109 УК РФ и убийстве ее новорожденного ребенка по статье 105 УК РФ", - говорится в сообщении.
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Установлено, что женщина проживала с дочерью в Славянске-на-Кубани. Когда обвиняемая узнала о беременности дочки, то решила убить младенца сразу после его рождения, не желая заниматься воспитанием и содержать новорожденного ребенка.
Злоумышленница не сообщила о беременности дочери в медучреждения и запретила девушке рассказывать об этом другим. Дочь обвиняемой самостоятельно родила дома девочку. Узнав об этом, фигурантка убила новорожденную. Женщина оставила дочь одну дома в тяжелом состоянии и уехала в другой город. В итоге потерпевшая скончалась дома. О смерти дочери обвиняемой сообщила ее подруга, обнаружившая погибшую.
Обвиняемая заключена под стражу. Дело направлено в суд.
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