https://ria.ru/20220916/ubiystvo-1817444552.html

Жительницу Кубани судят за убийство дочери и новорожденной внучки

Жительницу Кубани судят за убийство дочери и новорожденной внучки - РИА Новости, 16.09.2022

Жительницу Кубани судят за убийство дочери и новорожденной внучки

Женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери и убийстве новорожденной внучки, ждет судебного приговора в Краснодаре, сообщили в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T20:32

2022-09-16T20:32

2022-09-16T20:32

происшествия

краснодар

славянский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

КРАСНОДАР, 16 сен – РИА Новости. Женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери и убийстве новорожденной внучки, ждет судебного приговора в Краснодаре, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону."Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Славянского района. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей дочери по статье 109 УК РФ и убийстве ее новорожденного ребенка по статье 105 УК РФ", - говорится в сообщении.Установлено, что женщина проживала с дочерью в Славянске-на-Кубани. Когда обвиняемая узнала о беременности дочки, то решила убить младенца сразу после его рождения, не желая заниматься воспитанием и содержать новорожденного ребенка.Злоумышленница не сообщила о беременности дочери в медучреждения и запретила девушке рассказывать об этом другим. Дочь обвиняемой самостоятельно родила дома девочку. Узнав об этом, фигурантка убила новорожденную. Женщина оставила дочь одну дома в тяжелом состоянии и уехала в другой город. В итоге потерпевшая скончалась дома. О смерти дочери обвиняемой сообщила ее подруга, обнаружившая погибшую.Обвиняемая заключена под стражу. Дело направлено в суд.

https://ria.ru/20220909/statsionar-1815750367.html

https://ria.ru/20220906/obzhalovanie-1814869946.html

краснодар

славянский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, славянский район, россия