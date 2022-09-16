https://ria.ru/20220916/tver-1817324595.html

В Твери открыли новое здание ЦОД Федеральной таможенной службы

В Твери открыли новое здание ЦОД Федеральной таможенной службы - РИА Новости, 16.09.2022

В Твери открыли новое здание ЦОД Федеральной таможенной службы

Новое здание главного центра обработки данных Федеральной таможенной службы России открыто в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:33

2022-09-16T16:33

2022-09-16T16:33

тверская область

тверь

игорь руденя

федеральная таможенная служба (фтс россии)

владимир булавин

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ТВЕРЬ, 16 сен – РИА Новости. Новое здание главного центра обработки данных Федеральной таможенной службы России открыто в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Губернатор Игорь Руденя и руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин осмотрели флагманский дата-центр, который создается в Твери для обеспечения цифровизации деятельности таможенных органов страны.По мнению Рудени, географическое положение ЦОД поблизости от Москвы и наличие квалифицированных специалистов позволит выполнить задачи по цифровизации деятельности таможенных органов страны.Главный центр обработки данных Федеральной таможенной службы России в Твери станет основной площадкой централизованной обработки данных, поступающих от таможенных органов. В задачи центра войдет обеспечение непрерывности работы информационных систем.

https://ria.ru/20220914/investory-1816770994.html

тверь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир булавин