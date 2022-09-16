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В Твери открыли новое здание ЦОД Федеральной таможенной службы - РИА Новости, 16.09.2022
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Тверская область
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В Твери открыли новое здание ЦОД Федеральной таможенной службы
В Твери открыли новое здание ЦОД Федеральной таможенной службы - РИА Новости, 16.09.2022
В Твери открыли новое здание ЦОД Федеральной таможенной службы
Новое здание главного центра обработки данных Федеральной таможенной службы России открыто в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:33
2022-09-16T16:33
тверская область
тверь
игорь руденя
федеральная таможенная служба (фтс россии)
владимир булавин
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ТВЕРЬ, 16 сен – РИА Новости. Новое здание главного центра обработки данных Федеральной таможенной службы России открыто в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Губернатор Игорь Руденя и руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин осмотрели флагманский дата-центр, который создается в Твери для обеспечения цифровизации деятельности таможенных органов страны.По мнению Рудени, географическое положение ЦОД поблизости от Москвы и наличие квалифицированных специалистов позволит выполнить задачи по цифровизации деятельности таможенных органов страны.Главный центр обработки данных Федеральной таможенной службы России в Твери станет основной площадкой централизованной обработки данных, поступающих от таможенных органов. В задачи центра войдет обеспечение непрерывности работы информационных систем.
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тверь, игорь руденя, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир булавин
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Владимир Булавин
16:33 16.09.2022
 

В Твери открыли новое здание ЦОД Федеральной таможенной службы

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Твери открыли новое здание ЦОД Федеральной таможенной службы
В Твери открыли новое здание ЦОД Федеральной таможенной службы - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 сен – РИА Новости. Новое здание главного центра обработки данных Федеральной таможенной службы России открыто в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Губернатор Игорь Руденя и руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин осмотрели флагманский дата-центр, который создается в Твери для обеспечения цифровизации деятельности таможенных органов страны.
По мнению Рудени, географическое положение ЦОД поблизости от Москвы и наличие квалифицированных специалистов позволит выполнить задачи по цифровизации деятельности таможенных органов страны.
Главный центр обработки данных Федеральной таможенной службы России в Твери станет основной площадкой централизованной обработки данных, поступающих от таможенных органов. В задачи центра войдет обеспечение непрерывности работы информационных систем.

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Тверская областьТверьИгорь РуденяФедеральная таможенная служба (ФТС России)Владимир Булавин
 
 
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