https://ria.ru/20220916/turproekt-1817240226.html
Ростовская область присоединилась к турпроекту "Императорский маршрут"
Ростовская область присоединилась к турпроекту "Императорский маршрут" - РИА Новости, 16.09.2022
Ростовская область присоединилась к турпроекту "Императорский маршрут"
Ростовская область присоединилась к федеральному туристическому проекту "Императорский маршрут", который объединяет места памяти, связанные с историей дома... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:30
2022-09-16T13:30
2022-09-16T14:28
ростовская область
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
зарина догузова
таганрог
новости - туризм
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Ростовская область присоединилась к федеральному туристическому проекту "Императорский маршрут", который объединяет места памяти, связанные с историей дома Романовых в регионах России, передает корреспондент РИА Новости.Соглашение о развитии и продвижении в Ростовской области данного проекта в четверг подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев, председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (Фонд ЕСПО) Анна Громова и руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Ростовская область стала 23 участником проекта.Предполагается, что соглашение даст новый импульс созданию музеев и выставок на "Императорском маршруте" в регионе, привлечет внимание к уникальным историко-культурным объектам России и будет способствовать развитию внутреннего туризма.Громова добавила, что Ростовская область - одно из первых мест в "Императорском маршруте", поскольку в регионе уже практически готова платформа для реализации проекта. "Помимо темы Петра I, которая здесь хорошо разработана, здесь были многочисленные визиты Николая I, Александра I, Александра II, Николая II. В Таганроге был первый государственный музей, посвященный Александру I, в том месте, где он дважды останавливался", - сказала она журналистам.Губернатор области отметил, что с подписанием соглашения регион включился в большую работу, которая позволит показать историю области. "У нас богатая история, и это нужно донести до наших людей, прежде всего молодежи. Это хорошие перспективы развития туризма, истории, развития Ростовской области", - добавил Голубев.Проект "Императорский маршрут" реализуется в России с 2018 года. Его цель - знакомство туристов с разными сторонами жизни и деятельности членов царской семьи Романовых. На сегодняшний день проект объединяет более 20 регионов РФ.
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РИА Новости
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ростовская область, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, зарина догузова, таганрог, новости - туризм
Ростовская область, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Зарина Догузова, Таганрог, Новости - Туризм
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Ростовская область присоединилась к федеральному туристическому проекту "Императорский маршрут", который объединяет места памяти, связанные с историей дома Романовых в регионах России, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение о развитии и продвижении в Ростовской области данного проекта в четверг подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев, председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (Фонд ЕСПО) Анна Громова и руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Ростовская область стала 23 участником проекта.
Предполагается, что соглашение даст новый импульс созданию музеев и выставок на "Императорском маршруте" в регионе, привлечет внимание к уникальным историко-культурным объектам России и будет способствовать развитию внутреннего туризма.
"Ростовская область для нас одно из ключевых, магистральных направлений, тем более с учетом той роли, которую она сегодня играет как мост с Новороссией", - сказала на мероприятии статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова.
Громова добавила, что Ростовская область - одно из первых мест в "Императорском маршруте", поскольку в регионе уже практически готова платформа для реализации проекта. "Помимо темы Петра I, которая здесь хорошо разработана, здесь были многочисленные визиты Николая I, Александра I, Александра II, Николая II. В Таганроге был первый государственный музей, посвященный Александру I, в том месте, где он дважды останавливался", - сказала она журналистам.
Губернатор области отметил, что с подписанием соглашения регион включился в большую работу, которая позволит показать историю области. "У нас богатая история, и это нужно донести до наших людей, прежде всего молодежи. Это хорошие перспективы развития туризма, истории, развития Ростовской области", - добавил Голубев.
Проект "Императорский маршрут" реализуется в России с 2018 года. Его цель - знакомство туристов с разными сторонами жизни и деятельности членов царской семьи Романовых. На сегодняшний день проект объединяет более 20 регионов РФ.