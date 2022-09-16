https://ria.ru/20220916/turproekt-1817240226.html

Ростовская область присоединилась к турпроекту "Императорский маршрут"

Ростовская область присоединилась к турпроекту "Императорский маршрут" - РИА Новости, 16.09.2022

Ростовская область присоединилась к турпроекту "Императорский маршрут"

Ростовская область присоединилась к федеральному туристическому проекту "Императорский маршрут", который объединяет места памяти, связанные с историей дома... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:30

2022-09-16T13:30

2022-09-16T14:28

ростовская область

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

зарина догузова

таганрог

новости - туризм

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Ростовская область присоединилась к федеральному туристическому проекту "Императорский маршрут", который объединяет места памяти, связанные с историей дома Романовых в регионах России, передает корреспондент РИА Новости.Соглашение о развитии и продвижении в Ростовской области данного проекта в четверг подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев, председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (Фонд ЕСПО) Анна Громова и руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Ростовская область стала 23 участником проекта.Предполагается, что соглашение даст новый импульс созданию музеев и выставок на "Императорском маршруте" в регионе, привлечет внимание к уникальным историко-культурным объектам России и будет способствовать развитию внутреннего туризма.Громова добавила, что Ростовская область - одно из первых мест в "Императорском маршруте", поскольку в регионе уже практически готова платформа для реализации проекта. "Помимо темы Петра I, которая здесь хорошо разработана, здесь были многочисленные визиты Николая I, Александра I, Александра II, Николая II. В Таганроге был первый государственный музей, посвященный Александру I, в том месте, где он дважды останавливался", - сказала она журналистам.Губернатор области отметил, что с подписанием соглашения регион включился в большую работу, которая позволит показать историю области. "У нас богатая история, и это нужно донести до наших людей, прежде всего молодежи. Это хорошие перспективы развития туризма, истории, развития Ростовской области", - добавил Голубев.Проект "Императорский маршрут" реализуется в России с 2018 года. Его цель - знакомство туристов с разными сторонами жизни и деятельности членов царской семьи Романовых. На сегодняшний день проект объединяет более 20 регионов РФ.

https://ria.ru/20220221/marshruty-1773596146.html

ростовская область

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ростовская область, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, зарина догузова, таганрог, новости - туризм