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Страны ШОС объявили 2023-й Годом туризма
Страны ШОС объявили 2023-й Годом туризма - РИА Новости, 16.09.2022
Страны ШОС объявили 2023-й Годом туризма
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества объявили 2023 год Годом туризма в ШОС, говорится в декларации по итогам саммита организации в Самарканде РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:28
2022-09-16T13:28
2022-09-16T13:28
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САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества объявили 2023 год Годом туризма в ШОС, говорится в декларации по итогам саммита организации в Самарканде"В целях поддержки индустрии туризма и повышения туристической привлекательности городов и регионов на пространстве ШОС государства-члены договорились объявить 2023 год Годом туризма ШОС", - указывается в тексте декларации.В целях дальнейшего продвижения богатого культурно-исторического наследия народов и туристического потенциала государств-членов ШОС принято решение об объявлении индийского города Варанаси туристической и культурной столицей организации на 2022-2023 годы, отмечается в документе."Государства-члены подчеркнули, что проведение Года культуры ШОС в 2021 году продемонстрировало мировому сообществу пример уважительного отношения к национальным традициям и взаимообогащения культур на пространстве организации", - уточняется в документе.
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Страны ШОС объявили 2023-й Годом туризма
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества объявили 2023-й Годом туризма
САМАРКАНД, 16 сен – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества объявили 2023 год Годом туризма в ШОС, говорится в декларации по итогам саммита организации в Самарканде
"В целях поддержки индустрии туризма и повышения туристической привлекательности городов и регионов на пространстве ШОС государства-члены договорились объявить 2023 год Годом туризма ШОС", - указывается в тексте декларации.
В целях дальнейшего продвижения богатого культурно-исторического наследия народов и туристического потенциала государств-членов ШОС принято решение об объявлении индийского города Варанаси
туристической и культурной столицей организации на 2022-2023 годы, отмечается в документе.
"Государства-члены подчеркнули, что проведение Года культуры ШОС в 2021 году продемонстрировало мировому сообществу пример уважительного отношения к национальным традициям и взаимообогащения культур на пространстве организации", - уточняется в документе.