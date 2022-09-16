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Путин: Siemens подтвердила опасность эксплуатации турбин "Северного потока" - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин: Siemens подтвердила опасность эксплуатации турбин "Северного потока"
Путин: Siemens подтвердила опасность эксплуатации турбин "Северного потока" - РИА Новости, 16.09.2022
Путин: Siemens подтвердила опасность эксплуатации турбин "Северного потока"
Представители Siemens сами поставили подписи, что турбины "Северного потока" не подлежат использованию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:26
2022-09-16T19:28
экономика
владимир путин
россия
узбекистан
украина
siemens
газпром
северный поток
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Представители Siemens сами поставили подписи, что турбины "Северного потока" не подлежат использованию, заявил президент РФ Владимир Путин."Они видели и зафиксировали. Подписи свои поставили под актом. Ремонтировать надо, эксплуатировать невозможно. Пожаро и взрывоопасно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.Он подчеркнул, что Россия здесь ни при чём.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.Вместе с тем поставки газа по "Северному потоку", также одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Однако позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
https://ria.ru/20220912/gazprom-1816169437.html
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экономика, владимир путин, россия, узбекистан, украина, siemens, газпром, северный поток, саммит шос в самарканде
Экономика, Владимир Путин, Россия, Узбекистан, Украина, Siemens, Газпром, Северный поток, Саммит ШОС в Самарканде
19:26 16.09.2022 (обновлено: 19:28 16.09.2022)
 
Путин: Siemens подтвердила опасность эксплуатации турбин "Северного потока"

Путин: Siemens подтвердила, что турбины "Северного потока" нельзя использовать

© Фото : пресс-служба ПАО "Газпром"Одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС "Портовая"
Одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС Портовая - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : пресс-служба ПАО "Газпром"
Одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС "Портовая". Архивное фото
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Представители Siemens сами поставили подписи, что турбины "Северного потока" не подлежат использованию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они видели и зафиксировали. Подписи свои поставили под актом. Ремонтировать надо, эксплуатировать невозможно. Пожаро и взрывоопасно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.
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Он подчеркнул, что Россия здесь ни при чём.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
Вместе с тем поставки газа по "Северному потоку", также одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".
Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Однако позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияУзбекистанУкраинаSiemensГазпромСеверный потокСаммит ШОС в Самарканде
 
 
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