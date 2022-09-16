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Центр планирования семьи капитально отремонтировали в Волгограде - РИА Новости, 16.09.2022
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Центр планирования семьи капитально отремонтировали в Волгограде
Центр планирования семьи капитально отремонтировали в Волгограде - РИА Новости, 16.09.2022
Центр планирования семьи капитально отремонтировали в Волгограде
Центр планирования и поддержки семьи капитально отремонтировали в Волгограде по региональной программе, сообщает в пятницу пресс-служба администрации... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:05
2022-09-16T12:05
волгоградская область
общество
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советский район
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ВОЛГОГРАД, 16 сен – РИА Новости. Центр планирования и поддержки семьи капитально отремонтировали в Волгограде по региональной программе, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области."В микрорайоне Тулака Советского района Волгограда в полном объёме завершён капитальный ремонт женской консультации", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что к центру планирования семьи прикреплено около 60 тысяч жительниц Советского района, сейчас у врачей наблюдаются 570 беременных женщин. По данным администрации, здание консультации было построено 40 лет назад и до этого года здесь ни разу не проводилось капитального ремонта. В медучреждении привели в порядок фасад и кровлю, кабинеты, организовали детский уголок, закуплена новая мебель и медицинское оборудование.По информации ведомства, ремонт центра был осуществлен в рамках региональной программы по модернизации службы."С начала реализации программы мы уже привели в порядок пять женских консультаций: они стали по-настоящему современными. До конца года завершим такие работы в Михайловке. В начале следующего года приступим к проектированию и созданию на базе женских консультаций в Краснооктябрьском районе Волгограда современного центра планирования семья, мужского и женского здоровья", - цитирует администрация слова Бочаров в сообщении.Отмечается, что программа модернизации женских консультаций рассчитана до 2025 года.
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общество, волгоград, советский район, волгоградская область
Волгоградская область, Общество, Волгоград, Советский район, Волгоградская область
12:05 16.09.2022
 
Центр планирования семьи капитально отремонтировали в Волгограде

Центр планирования и поддержки семьи капитально отремонтировали в Волгограде

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Depositphotos / inarik
Руки ребенка и матери. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 16 сен – РИА Новости. Центр планирования и поддержки семьи капитально отремонтировали в Волгограде по региональной программе, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.
"В микрорайоне Тулака Советского района Волгограда в полном объёме завершён капитальный ремонт женской консультации", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что к центру планирования семьи прикреплено около 60 тысяч жительниц Советского района, сейчас у врачей наблюдаются 570 беременных женщин. По данным администрации, здание консультации было построено 40 лет назад и до этого года здесь ни разу не проводилось капитального ремонта. В медучреждении привели в порядок фасад и кровлю, кабинеты, организовали детский уголок, закуплена новая мебель и медицинское оборудование.
По информации ведомства, ремонт центра был осуществлен в рамках региональной программы по модернизации службы.
"С начала реализации программы мы уже привели в порядок пять женских консультаций: они стали по-настоящему современными. До конца года завершим такие работы в Михайловке. В начале следующего года приступим к проектированию и созданию на базе женских консультаций в Краснооктябрьском районе Волгограда современного центра планирования семья, мужского и женского здоровья", - цитирует администрация слова Бочаров в сообщении.
Отмечается, что программа модернизации женских консультаций рассчитана до 2025 года.
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