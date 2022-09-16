https://ria.ru/20220916/tsentr-1817209247.html

Центр планирования семьи капитально отремонтировали в Волгограде

Центр планирования семьи капитально отремонтировали в Волгограде - РИА Новости, 16.09.2022

Центр планирования семьи капитально отремонтировали в Волгограде

Центр планирования и поддержки семьи капитально отремонтировали в Волгограде по региональной программе, сообщает в пятницу пресс-служба администрации... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:05

2022-09-16T12:05

2022-09-16T12:05

волгоградская область

общество

волгоград

советский район

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 16 сен – РИА Новости. Центр планирования и поддержки семьи капитально отремонтировали в Волгограде по региональной программе, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области."В микрорайоне Тулака Советского района Волгограда в полном объёме завершён капитальный ремонт женской консультации", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что к центру планирования семьи прикреплено около 60 тысяч жительниц Советского района, сейчас у врачей наблюдаются 570 беременных женщин. По данным администрации, здание консультации было построено 40 лет назад и до этого года здесь ни разу не проводилось капитального ремонта. В медучреждении привели в порядок фасад и кровлю, кабинеты, организовали детский уголок, закуплена новая мебель и медицинское оборудование.По информации ведомства, ремонт центра был осуществлен в рамках региональной программы по модернизации службы."С начала реализации программы мы уже привели в порядок пять женских консультаций: они стали по-настоящему современными. До конца года завершим такие работы в Михайловке. В начале следующего года приступим к проектированию и созданию на базе женских консультаций в Краснооктябрьском районе Волгограда современного центра планирования семья, мужского и женского здоровья", - цитирует администрация слова Бочаров в сообщении.Отмечается, что программа модернизации женских консультаций рассчитана до 2025 года.

https://ria.ru/20220812/bolnitsy-1809138318.html

https://ria.ru/20220818/zerno-1810439241.html

волгоград

советский район

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, волгоград, советский район, волгоградская область