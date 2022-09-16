https://ria.ru/20220916/tsentr-1817209247.html
Центр планирования семьи капитально отремонтировали в Волгограде
Центр планирования семьи капитально отремонтировали в Волгограде - РИА Новости, 16.09.2022
Центр планирования семьи капитально отремонтировали в Волгограде
Центр планирования и поддержки семьи капитально отремонтировали в Волгограде по региональной программе, сообщает в пятницу пресс-служба администрации... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:05
2022-09-16T12:05
2022-09-16T12:05
волгоградская область
общество
волгоград
советский район
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 16 сен – РИА Новости. Центр планирования и поддержки семьи капитально отремонтировали в Волгограде по региональной программе, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области."В микрорайоне Тулака Советского района Волгограда в полном объёме завершён капитальный ремонт женской консультации", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что к центру планирования семьи прикреплено около 60 тысяч жительниц Советского района, сейчас у врачей наблюдаются 570 беременных женщин. По данным администрации, здание консультации было построено 40 лет назад и до этого года здесь ни разу не проводилось капитального ремонта. В медучреждении привели в порядок фасад и кровлю, кабинеты, организовали детский уголок, закуплена новая мебель и медицинское оборудование.По информации ведомства, ремонт центра был осуществлен в рамках региональной программы по модернизации службы."С начала реализации программы мы уже привели в порядок пять женских консультаций: они стали по-настоящему современными. До конца года завершим такие работы в Михайловке. В начале следующего года приступим к проектированию и созданию на базе женских консультаций в Краснооктябрьском районе Волгограда современного центра планирования семья, мужского и женского здоровья", - цитирует администрация слова Бочаров в сообщении.Отмечается, что программа модернизации женских консультаций рассчитана до 2025 года.
https://ria.ru/20220812/bolnitsy-1809138318.html
https://ria.ru/20220818/zerno-1810439241.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, волгоград, советский район, волгоградская область
Волгоградская область, Общество, Волгоград, Советский район, Волгоградская область
Центр планирования семьи капитально отремонтировали в Волгограде
Центр планирования и поддержки семьи капитально отремонтировали в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 16 сен – РИА Новости. Центр планирования и поддержки семьи капитально отремонтировали в Волгограде по региональной программе, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.
"В микрорайоне Тулака Советского района
Волгограда в полном объёме завершён капитальный ремонт женской консультации", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что к центру планирования семьи прикреплено около 60 тысяч жительниц Советского района, сейчас у врачей наблюдаются 570 беременных женщин. По данным администрации, здание консультации было построено 40 лет назад и до этого года здесь ни разу не проводилось капитального ремонта. В медучреждении привели в порядок фасад и кровлю, кабинеты, организовали детский уголок, закуплена новая мебель и медицинское оборудование.
По информации ведомства, ремонт центра был осуществлен в рамках региональной программы по модернизации службы.
"С начала реализации программы мы уже привели в порядок пять женских консультаций: они стали по-настоящему современными. До конца года завершим такие работы в Михайловке. В начале следующего года приступим к проектированию и созданию на базе женских консультаций в Краснооктябрьском районе Волгограда современного центра планирования семья, мужского и женского здоровья", - цитирует администрация слова Бочаров в сообщении.
Отмечается, что программа модернизации женских консультаций рассчитана до 2025 года.