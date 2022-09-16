Рейтинг@Mail.ru
Блинкен высказался против причисления России к спонсорам терроризма - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/terrorizm-1817402594.html
Блинкен высказался против причисления России к спонсорам терроризма
Блинкен высказался против причисления России к спонсорам терроризма - РИА Новости, 16.09.2022
Блинкен высказался против причисления России к спонсорам терроризма
Причисление России к странам-спонсорам терроризма приведет к нежелательным и "вредным" последствиям, которых США хотят избежать, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:37
2022-09-16T18:50
россия
сша
в мире
энтони блинкен
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807478819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2999bb70dfffd3dc0c37e55929f43b39.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Причисление России к странам-спонсорам терроризма приведет к нежелательным и "вредным" последствиям, которых США хотят избежать, заявил в пятницу глава американского госдепартамента Энтони Блинкен.По словам госсекретаря, США оказывают необходимое давление на РФ посредством санкций и ограничений, которые будут становиться "сильнее".Белый дом ранее заявил, что администрация приняла окончательное решение не придавать РФ указанный статус.По данным издания, авторы законопроекта пока не имеют широкой поддержки своей инициативы в конгрессе.В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.
https://ria.ru/20220916/terakty-1817404095.html
https://ria.ru/20220916/lnr-1817259654.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807478819_191:379:2416:2048_1920x0_80_0_0_c64309f07176dad84c45176cfd40ba43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, энтони блинкен, терроризм
Россия, США, В мире, Энтони Блинкен, Терроризм
18:37 16.09.2022 (обновлено: 18:50 16.09.2022)
 
Блинкен высказался против причисления России к спонсорам терроризма

Блинкен: причисление России к спонсорам терроризма приведет к нежелательным последствиям

© AP Photo / Andrew Harnik, PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Причисление России к странам-спонсорам терроризма приведет к нежелательным и "вредным" последствиям, которых США хотят избежать, заявил в пятницу глава американского госдепартамента Энтони Блинкен.
"Причисление России к странам-спонсорам терроризма может привести к нежелательным последствиям, которые не только не помогут, но и окажутся вредными", - сообщил Блинкен.
По словам госсекретаря, США оказывают необходимое давление на РФ посредством санкций и ограничений, которые будут становиться "сильнее".
Белый дом ранее заявил, что администрация приняла окончательное решение не придавать РФ указанный статус.
По данным издания, авторы законопроекта пока не имеют широкой поддержки своей инициативы в конгрессе.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.

Читайте также:

 
РоссияСШАВ миреЭнтони БлинкенТерроризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала