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Блинкен высказался против причисления России к спонсорам терроризма
Блинкен высказался против причисления России к спонсорам терроризма - РИА Новости, 16.09.2022
Блинкен высказался против причисления России к спонсорам терроризма
Причисление России к странам-спонсорам терроризма приведет к нежелательным и "вредным" последствиям, которых США хотят избежать, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:37
2022-09-16T18:37
2022-09-16T18:50
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в мире
энтони блинкен
терроризм
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Причисление России к странам-спонсорам терроризма приведет к нежелательным и "вредным" последствиям, которых США хотят избежать, заявил в пятницу глава американского госдепартамента Энтони Блинкен.По словам госсекретаря, США оказывают необходимое давление на РФ посредством санкций и ограничений, которые будут становиться "сильнее".Белый дом ранее заявил, что администрация приняла окончательное решение не придавать РФ указанный статус.По данным издания, авторы законопроекта пока не имеют широкой поддержки своей инициативы в конгрессе.В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, в мире, энтони блинкен, терроризм
Россия, США, В мире, Энтони Блинкен, Терроризм
18:37 16.09.2022 (обновлено: 18:50 16.09.2022)
Блинкен высказался против причисления России к спонсорам терроризма
Блинкен: причисление России к спонсорам терроризма приведет к нежелательным последствиям
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Причисление России к странам-спонсорам терроризма приведет к нежелательным и "вредным" последствиям, которых США хотят избежать, заявил в пятницу глава американского госдепартамента Энтони Блинкен.
"Причисление России к странам-спонсорам терроризма может привести к нежелательным последствиям, которые не только не помогут, но и окажутся вредными", - сообщил Блинкен.
По словам госсекретаря, США оказывают необходимое давление на РФ посредством санкций и ограничений, которые будут становиться "сильнее".
Белый дом ранее заявил, что администрация приняла окончательное решение не придавать РФ указанный статус.
По данным издания, авторы законопроекта пока не имеют широкой поддержки своей инициативы в конгрессе.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.