https://ria.ru/20220916/terrorizm-1817402594.html

Блинкен высказался против причисления России к спонсорам терроризма

Блинкен высказался против причисления России к спонсорам терроризма - РИА Новости, 16.09.2022

Блинкен высказался против причисления России к спонсорам терроризма

Причисление России к странам-спонсорам терроризма приведет к нежелательным и "вредным" последствиям, которых США хотят избежать, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:37

2022-09-16T18:37

2022-09-16T18:50

россия

сша

в мире

энтони блинкен

терроризм

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Причисление России к странам-спонсорам терроризма приведет к нежелательным и "вредным" последствиям, которых США хотят избежать, заявил в пятницу глава американского госдепартамента Энтони Блинкен.По словам госсекретаря, США оказывают необходимое давление на РФ посредством санкций и ограничений, которые будут становиться "сильнее".Белый дом ранее заявил, что администрация приняла окончательное решение не придавать РФ указанный статус.По данным издания, авторы законопроекта пока не имеют широкой поддержки своей инициативы в конгрессе.В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.

https://ria.ru/20220916/terakty-1817404095.html

https://ria.ru/20220916/lnr-1817259654.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, в мире, энтони блинкен, терроризм