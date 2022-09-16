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МГБ ЛНР возбудило уголовное дело после взрыва в здании Генпрокуратуры
МГБ ЛНР возбудило уголовное дело после взрыва в здании Генпрокуратуры - РИА Новости, 16.09.2022
МГБ ЛНР возбудило уголовное дело после взрыва в здании Генпрокуратуры
Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики возбудило уголовное дело по факту взрыва в здании Генпрокуратуры в Луганске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T21:03
2022-09-16T21:03
2022-09-16T21:15
специальная военная операция на украине
в мире
сергей горенко
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики возбудило уголовное дело по факту взрыва в здании Генпрокуратуры в Луганске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Шестнадцатого сентября 2022 года по факту взрыва самодельного взрывного устройства в здании Генеральной Прокуратуры Луганской Народной Республики, в результате которого погибли высокопоставленные сотрудники ведомства, возбуждено уголовное дело по статье 239 УК ЛНР "Террористический акт", - сообщил представитель пресс-службы.Он уточнил, что сотрудники МГБ ЛНР проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, "направленные на установление всех подробностей преступления, а также лиц, причастных к его совершению".В пятницу около 11.30 мск в результате террористического акта в здании генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики погиб генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
https://ria.ru/20220916/prestupleniya-1817317606.html
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в мире, сергей горенко, луганская народная республика, луганск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Горенко, Луганская Народная Республика, Луганск
21:03 16.09.2022 (обновлено: 21:15 16.09.2022)
МГБ ЛНР возбудило уголовное дело после взрыва в здании Генпрокуратуры
МГБ ЛНР возбудило уголовное дело после взрыва в здании Генпрокуратуры в Луганске