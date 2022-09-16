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МГБ ЛНР возбудило уголовное дело после взрыва в здании Генпрокуратуры

МГБ ЛНР возбудило уголовное дело после взрыва в здании Генпрокуратуры - РИА Новости, 16.09.2022

МГБ ЛНР возбудило уголовное дело после взрыва в здании Генпрокуратуры

Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики возбудило уголовное дело по факту взрыва в здании Генпрокуратуры в Луганске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T21:03

2022-09-16T21:03

2022-09-16T21:15

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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики возбудило уголовное дело по факту взрыва в здании Генпрокуратуры в Луганске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Шестнадцатого сентября 2022 года по факту взрыва самодельного взрывного устройства в здании Генеральной Прокуратуры Луганской Народной Республики, в результате которого погибли высокопоставленные сотрудники ведомства, возбуждено уголовное дело по статье 239 УК ЛНР "Террористический акт", - сообщил представитель пресс-службы.Он уточнил, что сотрудники МГБ ЛНР проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, "направленные на установление всех подробностей преступления, а также лиц, причастных к его совершению".В пятницу около 11.30 мск в результате террористического акта в здании генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики погиб генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

https://ria.ru/20220916/prestupleniya-1817317606.html

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в мире, сергей горенко, луганская народная республика, луганск