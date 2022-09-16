https://ria.ru/20220916/tekhnologii-1817283154.html

Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере "зеленых" технологий

Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере "зеленых" технологий - РИА Новости, 16.09.2022

Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере "зеленых" технологий

Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере развития и внедрения ресурсосберегающих, энергоэффективных, "зеленых" и низкоэмиссионных технологий, а... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:01

2022-09-16T15:01

2022-09-16T15:01

технологии

шос

саммит шос в самарканде

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере развития и внедрения ресурсосберегающих, энергоэффективных, "зеленых" и низкоэмиссионных технологий, а также наладить диалог по углеродным рынкам, говорится в заявлении лидеров стран по климату."Намерены предпринять следующие дополнительные меры: содействовать устойчивому развитию, снижению выбросов парниковых газов, совершенствованию и модернизации инфраструктуры, в том числе в секторе энергетики, расширять сотрудничество в сфере развития и внедрения ресурсосберегающих, энергоэффективных, "зеленых" и низкоэмиссионных технологий, рассмотреть возможность принятия совместных мер в связи с влиянием изменения климата на морскую флору и фауну", - сообщается в тексте.Кроме того, страны хотят расширять обмен опытом в области инвестиционных стандартов, устойчивых проектов, в том числе зеленых таксономий, а также рассмотреть перспективы углубления сотрудничества по мобилизации финансирования для предотвращения изменения климата и адаптации к нему.Также страны ШОС выразили намерения "наладить диалог между государствами-членами ШОС по углеродным рынкам, включая подходы к участию в международных углеродных рынках".

https://ria.ru/20220916/sotrudnichestvo-1817241252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, шос, саммит шос в самарканде