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Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере "зеленых" технологий - РИА Новости, 16.09.2022
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Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере "зеленых" технологий
Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере "зеленых" технологий - РИА Новости, 16.09.2022
Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере "зеленых" технологий
Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере развития и внедрения ресурсосберегающих, энергоэффективных, "зеленых" и низкоэмиссионных технологий, а... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:01
2022-09-16T15:01
технологии
шос
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере развития и внедрения ресурсосберегающих, энергоэффективных, "зеленых" и низкоэмиссионных технологий, а также наладить диалог по углеродным рынкам, говорится в заявлении лидеров стран по климату."Намерены предпринять следующие дополнительные меры: содействовать устойчивому развитию, снижению выбросов парниковых газов, совершенствованию и модернизации инфраструктуры, в том числе в секторе энергетики, расширять сотрудничество в сфере развития и внедрения ресурсосберегающих, энергоэффективных, "зеленых" и низкоэмиссионных технологий, рассмотреть возможность принятия совместных мер в связи с влиянием изменения климата на морскую флору и фауну", - сообщается в тексте.Кроме того, страны хотят расширять обмен опытом в области инвестиционных стандартов, устойчивых проектов, в том числе зеленых таксономий, а также рассмотреть перспективы углубления сотрудничества по мобилизации финансирования для предотвращения изменения климата и адаптации к нему.Также страны ШОС выразили намерения "наладить диалог между государствами-членами ШОС по углеродным рынкам, включая подходы к участию в международных углеродных рынках".
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технологии, шос, саммит шос в самарканде
Технологии, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
15:01 16.09.2022
 
Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере "зеленых" технологий

Страны-члены ШОС хотят расширять сотрудничество в сфере "зеленых" технологий

© РИА НовостиФлаги стран участников ШОС
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости
Флаги стран участников ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере развития и внедрения ресурсосберегающих, энергоэффективных, "зеленых" и низкоэмиссионных технологий, а также наладить диалог по углеродным рынкам, говорится в заявлении лидеров стран по климату.
"Намерены предпринять следующие дополнительные меры: содействовать устойчивому развитию, снижению выбросов парниковых газов, совершенствованию и модернизации инфраструктуры, в том числе в секторе энергетики, расширять сотрудничество в сфере развития и внедрения ресурсосберегающих, энергоэффективных, "зеленых" и низкоэмиссионных технологий, рассмотреть возможность принятия совместных мер в связи с влиянием изменения климата на морскую флору и фауну", - сообщается в тексте.
Кроме того, страны хотят расширять обмен опытом в области инвестиционных стандартов, устойчивых проектов, в том числе зеленых таксономий, а также рассмотреть перспективы углубления сотрудничества по мобилизации финансирования для предотвращения изменения климата и адаптации к нему.
Также страны ШОС выразили намерения "наладить диалог между государствами-членами ШОС по углеродным рынкам, включая подходы к участию в международных углеродных рынках".
Антитеррористические учения стран – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 13:31
Страны ШОС намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны
 
ТехнологииШОССаммит ШОС в Самарканде
 
 
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