https://ria.ru/20220916/tadzhikistan-1817303483.html
Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении режима прекращения огня
Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 16.09.2022
Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении режима прекращения огня
Таджикские военные нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции киргизских пограничников в двух населенных пунктах вблизи границы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:46
2022-09-16T15:46
2022-09-16T16:03
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769911965_1:0:1080:607_1920x0_80_0_0_a6f28af3e95e3001df5952feb0f61cac.jpg
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские военные нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции киргизских пограничников в двух населенных пунктах вблизи границы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) республики. Ранее в пятницу в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск пятницы."Нарушив достигнутые договоренности, таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям кыргызских пограничников в населенных пунктах Кулунду и Жаны-Жер Лейлекского района", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, по состоянию на 18.30 (15.30 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной."В Баткенском районе зафиксировано применение таджикской стороной реактивной системы залпового огня", - добавили в ведомстве. В сообщении подчеркивается, что пограничная служба ГКНБ Киргизии "принимает все меры для полного прекращения огня".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших.
https://ria.ru/20220916/provokatsii-1817260543.html
киргизия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769911965_136:0:945:607_1920x0_80_0_0_7f46f304dd52c75cbf7a99a20c7016fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
15:46 16.09.2022 (обновлено: 16:03 16.09.2022)
Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении режима прекращения огня
Киргизские пограничники обвинили Таджикистан в обстреле вопреки режиму прекращения огня
БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские военные нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции киргизских пограничников в двух населенных пунктах вблизи границы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) республики. Ранее в пятницу в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск пятницы.
"Нарушив достигнутые договоренности, таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям кыргызских пограничников в населенных пунктах Кулунду и Жаны-Жер Лейлекского района", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, по состоянию на 18.30 (15.30 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной.
"В Баткенском районе зафиксировано применение таджикской стороной реактивной системы залпового огня", - добавили в ведомстве. В сообщении подчеркивается, что пограничная служба ГКНБ Киргизии "принимает все меры для полного прекращения огня".
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших.