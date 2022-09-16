https://ria.ru/20220916/tadzhikistan-1817303483.html

Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении режима прекращения огня

Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 16.09.2022

Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении режима прекращения огня

Таджикские военные нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции киргизских пограничников в двух населенных пунктах вблизи границы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:46

2022-09-16T15:46

2022-09-16T16:03

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские военные нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции киргизских пограничников в двух населенных пунктах вблизи границы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) республики. Ранее в пятницу в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск пятницы."Нарушив достигнутые договоренности, таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям кыргызских пограничников в населенных пунктах Кулунду и Жаны-Жер Лейлекского района", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, по состоянию на 18.30 (15.30 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной."В Баткенском районе зафиксировано применение таджикской стороной реактивной системы залпового огня", - добавили в ведомстве. В сообщении подчеркивается, что пограничная служба ГКНБ Киргизии "принимает все меры для полного прекращения огня".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших.

https://ria.ru/20220916/provokatsii-1817260543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии