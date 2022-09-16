https://ria.ru/20220916/tadzhikistan-1817252781.html

Все силовые структуры Таджикистана перевели на казарменное положение

Все силовые структуры Таджикистана перевели на казарменное положение - РИА Новости, 16.09.2022

Все силовые структуры Таджикистана перевели на казарменное положение

Все силовые и правоохранительные структуры Таджикистана из-за событий на границе с Киргизией переведены на казарменное положение, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:58

2022-09-16T13:58

2022-09-16T13:59

в мире

таджикистан

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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ДУШАНБЕ, 16 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Все силовые и правоохранительные структуры Таджикистана из-за событий на границе с Киргизией переведены на казарменное положение, сообщили РИА Новости в МВД республики."С утра пятницы все силовые и правоохранительные структуры переведены на усиленный вариант несения службы – казарменное положение", - сказал собеседник агентства.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавшем. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск.

https://ria.ru/20220916/tadzhikistan-1817213447.html

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в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии