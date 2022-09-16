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Все силовые структуры Таджикистана перевели на казарменное положение - РИА Новости, 16.09.2022
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Все силовые структуры Таджикистана перевели на казарменное положение
Все силовые структуры Таджикистана перевели на казарменное положение - РИА Новости, 16.09.2022
Все силовые структуры Таджикистана перевели на казарменное положение
Все силовые и правоохранительные структуры Таджикистана из-за событий на границе с Киргизией переведены на казарменное положение, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:58
2022-09-16T13:59
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 16 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Все силовые и правоохранительные структуры Таджикистана из-за событий на границе с Киргизией переведены на казарменное положение, сообщили РИА Новости в МВД республики."С утра пятницы все силовые и правоохранительные структуры переведены на усиленный вариант несения службы – казарменное положение", - сказал собеседник агентства.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавшем. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск.
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в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
13:58 16.09.2022 (обновлено: 13:59 16.09.2022)
 
Все силовые структуры Таджикистана перевели на казарменное положение

В МВД Таджикистана заявили о переводе на казарменное положение силовых структур республики

© РИА Новости / Пресс-служба президента Таджикистана / Перейти в медиабанкТанки армии Таджикистана
Танки армии Таджикистана - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Таджикистана
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Танки армии Таджикистана. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 16 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Все силовые и правоохранительные структуры Таджикистана из-за событий на границе с Киргизией переведены на казарменное положение, сообщили РИА Новости в МВД республики.
"С утра пятницы все силовые и правоохранительные структуры переведены на усиленный вариант несения службы – казарменное положение", - сказал собеседник агентства.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавшем. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск.
Военнослужащие вооруженных сил Таджикистана - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 12:18
Таджикистан выступил за дипломатическое решение конфликта с Киргизией
 
В миреТаджикистанКиргизияСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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