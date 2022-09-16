https://ria.ru/20220916/tadzhikistan-1817213447.html

Таджикистан выступил за дипломатическое решение конфликта с Киргизией

Таджикистан выступил за дипломатическое решение конфликта с Киргизией - РИА Новости, 16.09.2022

Таджикистан выступил за дипломатическое решение конфликта с Киргизией

Таджикистан остается сторонником решения пограничного конфликта с Киргизией переговорно-дипломатическими средствами и стоит непреклонно на этой позиции,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:18

2022-09-16T12:18

2022-09-16T12:18

в мире

таджикистан

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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ДУШАНБЕ, 16 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан остается сторонником решения пограничного конфликта с Киргизией переговорно-дипломатическими средствами и стоит непреклонно на этой позиции, сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности."Кроме того, киргизская сторона пытается обвинить Таджикистан в продолжении конфликта через интернет-сети, что не имеет под собой реальных оснований. Они распространили в киргизских СМИ провокационную информацию об использовании Таджикистаном бородатых бойцов в черной форме, что далеко от истины. А вот спецподразделения используют киргизские военные, и это доказанный факт", - говорится в информации.ГКНБ сообщает, что провокационная информация, распространяемая Киргизией в социальных сетях, направлена на осложнение ситуации на государственной границе двух стран.

https://ria.ru/20220916/konflikt-1817212262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии