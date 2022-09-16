Рейтинг@Mail.ru
Таджикистан выступил за дипломатическое решение конфликта с Киргизией - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/tadzhikistan-1817213447.html
Таджикистан выступил за дипломатическое решение конфликта с Киргизией
Таджикистан выступил за дипломатическое решение конфликта с Киргизией - РИА Новости, 16.09.2022
Таджикистан выступил за дипломатическое решение конфликта с Киргизией
Таджикистан остается сторонником решения пограничного конфликта с Киргизией переговорно-дипломатическими средствами и стоит непреклонно на этой позиции,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:18
2022-09-16T12:18
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754984943_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_5f4ef4d085cf2a75aaa435db59849b38.jpg
ДУШАНБЕ, 16 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан остается сторонником решения пограничного конфликта с Киргизией переговорно-дипломатическими средствами и стоит непреклонно на этой позиции, сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности."Кроме того, киргизская сторона пытается обвинить Таджикистан в продолжении конфликта через интернет-сети, что не имеет под собой реальных оснований. Они распространили в киргизских СМИ провокационную информацию об использовании Таджикистаном бородатых бойцов в черной форме, что далеко от истины. А вот спецподразделения используют киргизские военные, и это доказанный факт", - говорится в информации.ГКНБ сообщает, что провокационная информация, распространяемая Киргизией в социальных сетях, направлена на осложнение ситуации на государственной границе двух стран.
https://ria.ru/20220916/konflikt-1817212262.html
таджикистан
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754984943_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_b9d5162f770d2923ff58b3d0e0f7fa2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
12:18 16.09.2022
 
Таджикистан выступил за дипломатическое решение конфликта с Киргизией

Таджикистан выступил за дипломатическое решение пограничного конфликта с Киргизией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Таджикистана
Военнослужащие вооруженных сил Таджикистана - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Военнослужащие вооруженных сил Таджикистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 16 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан остается сторонником решения пограничного конфликта с Киргизией переговорно-дипломатическими средствами и стоит непреклонно на этой позиции, сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности.
"Кроме того, киргизская сторона пытается обвинить Таджикистан в продолжении конфликта через интернет-сети, что не имеет под собой реальных оснований. Они распространили в киргизских СМИ провокационную информацию об использовании Таджикистаном бородатых бойцов в черной форме, что далеко от истины. А вот спецподразделения используют киргизские военные, и это доказанный факт", - говорится в информации.
ГКНБ сообщает, что провокационная информация, распространяемая Киргизией в социальных сетях, направлена на осложнение ситуации на государственной границе двух стран.

Читайте также:

 
В миреТаджикистанКиргизияСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала