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Госдеп считает, что переговоры по СВПД зашли в тупик - РИА Новости, 16.09.2022
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Госдеп считает, что переговоры по СВПД зашли в тупик
Госдеп считает, что переговоры по СВПД зашли в тупик - РИА Новости, 16.09.2022
Госдеп считает, что переговоры по СВПД зашли в тупик
США считают, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки зашли в тупик из-за "неприемлемой" позиции Ирана, но восстановление сделки все так же... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:23
2022-09-16T18:23
в мире
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сша
иран
государственный департамент сша
венди шерман
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. США считают, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки зашли в тупик из-за "неприемлемой" позиции Ирана, но восстановление сделки все так же отвечает американским интересам, заявила в пятницу первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."Переговоры зашли в тупик в том смысле, что в ходе последнего раунда диалога Иран представил нам достаточно жесткий ответ, который мы рассматриваем как неприемлемый", - сказала Шерман в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post. По ее словам, хозяин Белого дома Джо Байден продолжает искать возможности для восстановления сделки по иранской ядерной программе, считая, что она все так же отвечает национальным интересам США."В то же время, мы готовимся к любому развитию событий вне зависимости от того, удастся восстановить сделку, или нет", - подчеркнула Шерман.
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сша
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в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, иран, государственный департамент сша, венди шерман
В мире, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), США, Иран, Государственный департамент США, Венди Шерман
18:23 16.09.2022
 
Госдеп считает, что переговоры по СВПД зашли в тупик

Замгоссекретаря Шерман считает, что переговоры по СВПД зашли в тупик из-за позиции Ирана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПервый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. США считают, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки зашли в тупик из-за "неприемлемой" позиции Ирана, но восстановление сделки все так же отвечает американским интересам, заявила в пятницу первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
"Переговоры зашли в тупик в том смысле, что в ходе последнего раунда диалога Иран представил нам достаточно жесткий ответ, который мы рассматриваем как неприемлемый", - сказала Шерман в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post. По ее словам, хозяин Белого дома Джо Байден продолжает искать возможности для восстановления сделки по иранской ядерной программе, считая, что она все так же отвечает национальным интересам США.
"В то же время, мы готовимся к любому развитию событий вне зависимости от того, удастся восстановить сделку, или нет", - подчеркнула Шерман.
Образцы боевых ракет в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 16:43
Иран ставит перспективы восстановления СВПД под угрозу, заявила Евротройка
 
В миреСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)СШАИранГосударственный департамент СШАВенди Шерман
 
 
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