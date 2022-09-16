https://ria.ru/20220916/svpd-1817394361.html

Госдеп считает, что переговоры по СВПД зашли в тупик

Госдеп считает, что переговоры по СВПД зашли в тупик - РИА Новости, 16.09.2022

Госдеп считает, что переговоры по СВПД зашли в тупик

США считают, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки зашли в тупик из-за "неприемлемой" позиции Ирана, но восстановление сделки все так же... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:23

2022-09-16T18:23

2022-09-16T18:23

в мире

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сша

иран

государственный департамент сша

венди шерман

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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. США считают, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки зашли в тупик из-за "неприемлемой" позиции Ирана, но восстановление сделки все так же отвечает американским интересам, заявила в пятницу первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."Переговоры зашли в тупик в том смысле, что в ходе последнего раунда диалога Иран представил нам достаточно жесткий ответ, который мы рассматриваем как неприемлемый", - сказала Шерман в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post. По ее словам, хозяин Белого дома Джо Байден продолжает искать возможности для восстановления сделки по иранской ядерной программе, считая, что она все так же отвечает национальным интересам США."В то же время, мы готовимся к любому развитию событий вне зависимости от того, удастся восстановить сделку, или нет", - подчеркнула Шерман.

https://ria.ru/20220910/svpd-1815877568.html

сша

иран

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша, иран, государственный департамент сша, венди шерман