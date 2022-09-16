https://ria.ru/20220916/svo-1817156207.html

Власти Херсонской области заявили о наемниках у границ региона

Власти Херсонской области заявили о наемниках у границ региона - РИА Новости, 16.09.2022

Власти Херсонской области заявили о наемниках у границ региона

Украинские войска, сконцентрированные на херсонском направлении, состоят из большого числа наемников, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T07:33

2022-09-16T07:33

2022-09-16T08:44

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

украина

запорожская область

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Украинские войска, сконцентрированные на херсонском направлении, состоят из большого числа наемников, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, сегодня на Украине "фактически сколотили четвертый рейх", состоящий из группы нацистов и наемников, а также силой согнанных в армию людей с улиц, которых используют в качестве живого щита как пушечное мясо.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

украина

запорожская область

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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , украина, запорожская область, нато