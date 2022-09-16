05:04 16.09.2022 (обновлено: 10:29 16.09.2022)
В запорожской Васильевке начали восстанавливать больницу после обстрелов
В Васильевке в Запорожской области начали восстанавливать больницу после обстрелов
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкПоврежденное в результате обстрела ВСУ здание Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области
Поврежденное в результате обстрела ВСУ здание Васильевской центральной городской больницы в городе Васильевка Запорожской области. Архивное фото
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 16 сен — РИА Новости. Больницу в городе Васильевка Запорожской области, разрушенную при обстрелах весной, начали восстанавливать с российской помощью, сообщил журналистам главный врач медучреждения Николай Лысенко.
По словам Лысенко, Васильевская городская больница сильно пострадала во время обстрелов в начале военной специальной операции на Украине. Один из корпусов разрушен полностью и восстановлению не подлежит. Второй, где располагались хирургическое, гинекологическое, детское и другие отделения, несмотря на выбитые окна и прошитые насквозь осколками снарядов стены, продолжает принимать пациентов.
"Как бы больница ни была повреждена, мы ведем прием в том же режиме. Сегодня нам привезли гуманитарную помощь из Великого Новгорода — стекла, которые мы будем сейчас использовать при восстановлении этого здания. Работы много. Разрушено не только это здание, но и отопительная система, и все энергоснабжение. Это все надо восстановить", — сказал Лысенко.
Он отметил, что когда больница подвергалась обстрелам, пациентов — и рожениц, и больных после операций — спускали в подвалы. Медицинскую помощь тут оказывали не только местным жителям, но и российским добровольцам, которые приезжали сюда с колоннами гуманитарной помощи.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.