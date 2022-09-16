https://ria.ru/20220916/svo-1817149687.html

Экс-сотрудник полиции Мелитополя раскрыл планы Киева по проведению терактов

Экс-сотрудник полиции Мелитополя раскрыл планы Киева по проведению терактов - РИА Новости, 16.09.2022

Экс-сотрудник полиции Мелитополя раскрыл планы Киева по проведению терактов

Заместитель начальника главного управления национальной полиции Запорожской области при киевском режиме Александр Панченко обращался с просьбой о передаче... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T04:09

2022-09-16T04:09

2022-09-16T08:27

специальная военная операция на украине

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александр панченко

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мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Заместитель начальника главного управления национальной полиции Запорожской области при киевском режиме Александр Панченко обращался с просьбой о передаче координат зданий новой администрации и российских военных для проведения терактов, рассказал РИА Новости бывший сотрудник уголовного розыска полиции Мелитополя Сергей Туревский.Александр Панченко занимал пост заместителя начальника государственного управления народной милиции Запорожской области при киевской власти. В марте 2014 года возглавил специальную роту, участвуя в так называемой АТО."Один раз он попросил, чтобы я передал данные зданий, где могли бы находится военные или органы власти. Я понимал, зачем, и поэтому отказался. Для совершения терактов", — сказал Туревский.По словам бывшего сотрудника уголовного розыска с 22-летним стажем работы, после отказа 23 мая он был уволен, как и многие его сослуживцы, без выходного пособия.Туревский отметил, что из числа его сослуживцев после начала специальной военной операции не все уехали на подконтрольные Украине территории, многие остались и работают в полиции при новой администрации."Я бы с удовольствием восстановился, если бы была сейчас российская полиция. <…> Как только будет референдум и будет паспорт. Мне предлагали идти в полицию, и я объяснил, что готов работать до пенсии, так как сейчас ушел без нее. <…> Я бы проголосовал (на референдуме. — Прим. ред.) за воссоединение с Россией", — добавил Туревский, отвечая на вопрос, готов ли он продолжить работать и какое у него отношение к теме голосования по вопросу вхождения региона в состав России.Он подчеркнул, что там у него много родственников, а мать — россиянка.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, александр панченко, украина, россия, мелитополь