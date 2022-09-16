https://ria.ru/20220916/svo-1817149687.html
Экс-сотрудник полиции Мелитополя раскрыл планы Киева по проведению терактов
Экс-сотрудник полиции Мелитополя раскрыл планы Киева по проведению терактов - РИА Новости, 16.09.2022
Экс-сотрудник полиции Мелитополя раскрыл планы Киева по проведению терактов
Заместитель начальника главного управления национальной полиции Запорожской области при киевском режиме Александр Панченко обращался с просьбой о передаче... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T04:09
2022-09-16T04:09
2022-09-16T08:27
специальная военная операция на украине
в мире
александр панченко
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россия
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Заместитель начальника главного управления национальной полиции Запорожской области при киевском режиме Александр Панченко обращался с просьбой о передаче координат зданий новой администрации и российских военных для проведения терактов, рассказал РИА Новости бывший сотрудник уголовного розыска полиции Мелитополя Сергей Туревский.Александр Панченко занимал пост заместителя начальника государственного управления народной милиции Запорожской области при киевской власти. В марте 2014 года возглавил специальную роту, участвуя в так называемой АТО."Один раз он попросил, чтобы я передал данные зданий, где могли бы находится военные или органы власти. Я понимал, зачем, и поэтому отказался. Для совершения терактов", — сказал Туревский.По словам бывшего сотрудника уголовного розыска с 22-летним стажем работы, после отказа 23 мая он был уволен, как и многие его сослуживцы, без выходного пособия.Туревский отметил, что из числа его сослуживцев после начала специальной военной операции не все уехали на подконтрольные Украине территории, многие остались и работают в полиции при новой администрации."Я бы с удовольствием восстановился, если бы была сейчас российская полиция. <…> Как только будет референдум и будет паспорт. Мне предлагали идти в полицию, и я объяснил, что готов работать до пенсии, так как сейчас ушел без нее. <…> Я бы проголосовал (на референдуме. — Прим. ред.) за воссоединение с Россией", — добавил Туревский, отвечая на вопрос, готов ли он продолжить работать и какое у него отношение к теме голосования по вопросу вхождения региона в состав России.Он подчеркнул, что там у него много родственников, а мать — россиянка.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, александр панченко, украина, россия, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Панченко, Украина, Россия, Мелитополь
04:09 16.09.2022 (обновлено: 08:27 16.09.2022)
Экс-сотрудник полиции Мелитополя раскрыл планы Киева по проведению терактов
Экс-сотрудник полиции Мелитополя: украинское начальство просило координаты для терактов
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Заместитель начальника главного управления национальной полиции Запорожской области при киевском режиме Александр Панченко обращался с просьбой о передаче координат зданий новой администрации и российских военных для проведения терактов, рассказал РИА Новости бывший сотрудник уголовного розыска полиции Мелитополя Сергей Туревский.
Александр Панченко занимал пост заместителя начальника государственного управления народной милиции Запорожской области при киевской власти. В марте 2014 года возглавил специальную роту, участвуя в так называемой АТО.
"Один раз он попросил, чтобы я передал данные зданий, где могли бы находится военные или органы власти. Я понимал, зачем, и поэтому отказался. Для совершения терактов", — сказал Туревский.
По словам бывшего сотрудника уголовного розыска с 22-летним стажем работы, после отказа 23 мая он был уволен, как и многие его сослуживцы, без выходного пособия.
"Я понимал, что не собираюсь уезжать на ту территорию, а это карается очень сильно — расстрелом или еще чем-нибудь, а у меня дети и мать здесь. Поэтому я не собирался на территорию Украины, понимал, что отправят воевать. Требовали отправиться на территории Украины, и кто этого не сделал, их уволили по отрицательному (мотиву. — Прим. ред.) 23 мая всех, кто остался", — объяснил собеседник агентства.
Туревский отметил, что из числа его сослуживцев после начала специальной военной операции не все уехали на подконтрольные Украине территории, многие остались и работают в полиции при новой администрации.
"Я бы с удовольствием восстановился, если бы была сейчас российская полиция. <…> Как только будет референдум и будет паспорт. Мне предлагали идти в полицию, и я объяснил, что готов работать до пенсии, так как сейчас ушел без нее. <…> Я бы проголосовал (на референдуме. — Прим. ред.) за воссоединение с Россией", — добавил Туревский, отвечая на вопрос, готов ли он продолжить работать и какое у него отношение к теме голосования по вопросу вхождения региона в состав России.
Он подчеркнул, что там у него много родственников, а мать — россиянка.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины
российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь
и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.