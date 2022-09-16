https://ria.ru/20220916/svo-1817143644.html
Глава парламента Крыма выступил за моральную мобилизацию общества
Глава парламента Крыма выступил за моральную мобилизацию общества - РИА Новости, 16.09.2022
Глава парламента Крыма выступил за моральную мобилизацию общества
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что общество должно морально мобилизоваться и сплотиться в поддержке спецоперации на... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T01:01
2022-09-16T01:01
2022-09-16T01:01
специальная военная операция на украине
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что общество должно морально мобилизоваться и сплотиться в поддержке спецоперации на Украине."Нужна моральная мобилизация общества, чтобы отбросить в сторону все ненужные разговоры и сплотиться вокруг доведения до логического конца и достижения победы в специальной военной операции", - сказал Константинов.По его словам, военнослужащие на передовой должны чувствовать поддержку и надежный тыл всей страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220907/peregovory-1815208550.html
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в мире, владимир константинов, украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Константинов, Украина, Россия, Донбасс
Глава парламента Крыма выступил за моральную мобилизацию общества
Глава парламента Крыма Константинов выступил за моральную мобилизацию общества
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что общество должно морально мобилизоваться и сплотиться в поддержке спецоперации на Украине.
"Нужна моральная мобилизация общества, чтобы отбросить в сторону все ненужные разговоры и сплотиться вокруг доведения до логического конца и достижения победы в специальной военной операции", - сказал Константинов.
По его словам, военнослужащие на передовой должны чувствовать поддержку и надежный тыл всей страны.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".