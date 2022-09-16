https://ria.ru/20220916/sungorkin-1817228254.html
В Москве простились с главредом "Комсомольской правды" Сунгоркиным
В Москве простились с главредом "Комсомольской правды" Сунгоркиным - РИА Новости, 16.09.2022
В Москве простились с главредом "Комсомольской правды" Сунгоркиным
Прощание с главредом "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным состоялось на Троекуровском кладбище в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:02
2022-09-16T13:02
2022-09-16T14:25
общество
владимир сунгоркин
москва
комсомольская правда (газета)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Прощание с главредом "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным состоялось на Троекуровском кладбище в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Сунгоркин скончался 14 сентября в возрасте 68 лет. Как сообщил ранее РИА Новости Гамов, он скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Прощание прошло в Траурном зале Троекуровского кладбища.Владимир Николаевич Сунгоркин в 1976 году окончил факультет журналистики Дальневосточного университета и в этом же году стал собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, позже был собкором по Хабаровскому краю и Магаданской области. Уже в 1992 году был главным исполнительным директором акционерного общества "Комсомольская правда", а в 1997 году стал главным редактором газеты.Сунгоркин был награжден медалями "За строительство Байкало-Амурской магистрали", "За трудовое отличие", орденом "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816678471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир сунгоркин, москва, комсомольская правда (газета)
Общество, Владимир Сунгоркин, Москва, Комсомольская правда (газета)
13:02 16.09.2022 (обновлено: 14:25 16.09.2022)
В Москве простились с главредом "Комсомольской правды" Сунгоркиным
В Москве завершилось прощание с главредом "Комсомольской правды" Сунгоркиным
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Прощание с главредом "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным состоялось на Троекуровском кладбище в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Сунгоркин скончался 14 сентября в возрасте 68 лет. Как сообщил ранее РИА Новости Гамов, он скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Прощание прошло в Траурном зале Троекуровского кладбища.
Владимир Николаевич Сунгоркин в 1976 году окончил факультет журналистики Дальневосточного университета и в этом же году стал собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, позже был собкором по Хабаровскому краю
и Магаданской области
. Уже в 1992 году был главным исполнительным директором акционерного общества "Комсомольская правда", а в 1997 году стал главным редактором газеты.
Сунгоркин был награжден медалями "За строительство Байкало-Амурской магистрали", "За трудовое отличие", орденом "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени.