https://ria.ru/20220916/sungorkin-1817228254.html

В Москве простились с главредом "Комсомольской правды" Сунгоркиным

В Москве простились с главредом "Комсомольской правды" Сунгоркиным - РИА Новости, 16.09.2022

В Москве простились с главредом "Комсомольской правды" Сунгоркиным

Прощание с главредом "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным состоялось на Троекуровском кладбище в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:02

2022-09-16T13:02

2022-09-16T14:25

общество

владимир сунгоркин

москва

комсомольская правда (газета)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817264107_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_dc900764cf5136a533881216cc6f01d2.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Прощание с главредом "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным состоялось на Троекуровском кладбище в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Сунгоркин скончался 14 сентября в возрасте 68 лет. Как сообщил ранее РИА Новости Гамов, он скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Прощание прошло в Траурном зале Троекуровского кладбища.Владимир Николаевич Сунгоркин в 1976 году окончил факультет журналистики Дальневосточного университета и в этом же году стал собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, позже был собкором по Хабаровскому краю и Магаданской области. Уже в 1992 году был главным исполнительным директором акционерного общества "Комсомольская правда", а в 1997 году стал главным редактором газеты.Сунгоркин был награжден медалями "За строительство Байкало-Амурской магистрали", "За трудовое отличие", орденом "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816678471.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир сунгоркин, москва, комсомольская правда (газета)