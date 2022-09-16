https://ria.ru/20220916/stsenariy-1817467641.html
Европейцев призвали готовиться к худшему сценарию из-за энергокризиса
Европейцев призвали готовиться к худшему сценарию из-за энергокризиса - РИА Новости, 16.09.2022
Европейцев призвали готовиться к худшему сценарию из-за энергокризиса
Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить зимнего хаоса и бесконтрольных перебоев, населению придется экономить, пишет Bloomberg. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T22:34
2022-09-16T22:34
2022-09-16T23:39
европа
франция
в мире
финляндия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить зимнего хаоса и бесконтрольных перебоев, населению придется экономить, пишет Bloomberg.Но именно к такому развитию событий готовятся страны Европы, потому что возникший на континенте энергокризис усугубляется с каждой неделей, отмечает издание.В среду французская компания Reseau de Transport d’Electricite объявила, что этой зимой ей наверняка придется несколько раз ограничить потребление во избежание веерных отключений. В Финляндии также все чаще заявляют о возможных перебоях в электроснабжении."Реальность такова, что Европе не хватает газа. Если спрос не уменьшится, то предприятия будут вынуждены отключиться от сети, а в крайнем случае — домохозяйства", — заявил Эд Биркетт, глава отдела энергетики и климата лондонского аналитического центра Onward.Европейская комиссия в среду предложила постановление, призывающее сократить общее потребление электроэнергии на десять процентов, а в часы пик на пять процентов.Франция, традиционно крупнейший в Европе экспортер электричества, может этой зимой столкнуться с необходимостью импортировать большое количество электроэнергии, так как надежность устаревающих АЭС снижается, компании Electricite de France SA приходится принимать меры по их ремонту.Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на десять процентов, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла — Duralex и Arc, — заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу несколько десятков бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников Москвы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220916/evropa-1817447570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, франция, в мире, финляндия
Европа, Франция, В мире, Финляндия
22:34 16.09.2022 (обновлено: 23:39 16.09.2022)
Европейцев призвали готовиться к худшему сценарию из-за энергокризиса
Bloomberg: Европа готовит на зиму план отключения электроэнергии из-за кризиса
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить зимнего хаоса и бесконтрольных перебоев, населению придется экономить, пишет
Bloomberg.
"В Европе декабрь, температура падает. В домах работает отопление, люди готовят еду, стирают, смотрят телевизор. Но во Франции у сетевого оператора практически не осталось возможностей для поддержания электроснабжения. Компания объявила "красную" тревогу, а это значит, что топливо на исходе. Она уже отключила ряд крупных промышленных предприятий и понизила напряжение в сети. Оператор вынужден предпринимать радикальные шаги и отключить подачу электроэнергии в некоторые жилые районы, чтобы не допустить полного краха системы", — такой "драматический сценарий" описывается в статье.
Но именно к такому развитию событий готовятся страны Европы, потому что возникший на континенте энергокризис усугубляется с каждой неделей, отмечает издание.
В среду французская компания Reseau de Transport d’Electricite объявила, что этой зимой ей наверняка придется несколько раз ограничить потребление во избежание веерных отключений. В Финляндии
также все чаще заявляют о возможных перебоях в электроснабжении.
"Реальность такова, что Европе не хватает газа. Если спрос не уменьшится, то предприятия будут вынуждены отключиться от сети, а в крайнем случае — домохозяйства", — заявил Эд Биркетт, глава отдела энергетики и климата лондонского аналитического центра Onward.
Европейская комиссия в среду предложила постановление, призывающее сократить общее потребление электроэнергии на десять процентов, а в часы пик на пять процентов.
Франция, традиционно крупнейший в Европе экспортер электричества, может этой зимой столкнуться с необходимостью импортировать большое количество электроэнергии, так как надежность устаревающих АЭС снижается, компании Electricite de France SA приходится принимать меры по их ремонту.
Этим летом правительство Франции
запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на десять процентов, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла — Duralex и Arc, — заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу несколько десятков бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа
Pailleron.
Запад усилил санкционное давление на Россию
из-за спецоперации на Украине
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США
. Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников Москвы
— ухудшить жизнь миллионов людей.