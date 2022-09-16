https://ria.ru/20220916/stsenariy-1817467641.html

Европейцев призвали готовиться к худшему сценарию из-за энергокризиса

Европейцев призвали готовиться к худшему сценарию из-за энергокризиса - РИА Новости, 16.09.2022

Европейцев призвали готовиться к худшему сценарию из-за энергокризиса

Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить зимнего хаоса и бесконтрольных перебоев, населению придется экономить, пишет Bloomberg. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T22:34

2022-09-16T22:34

2022-09-16T23:39

европа

франция

в мире

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить зимнего хаоса и бесконтрольных перебоев, населению придется экономить, пишет Bloomberg.Но именно к такому развитию событий готовятся страны Европы, потому что возникший на континенте энергокризис усугубляется с каждой неделей, отмечает издание.В среду французская компания Reseau de Transport d’Electricite объявила, что этой зимой ей наверняка придется несколько раз ограничить потребление во избежание веерных отключений. В Финляндии также все чаще заявляют о возможных перебоях в электроснабжении."Реальность такова, что Европе не хватает газа. Если спрос не уменьшится, то предприятия будут вынуждены отключиться от сети, а в крайнем случае — домохозяйства", — заявил Эд Биркетт, глава отдела энергетики и климата лондонского аналитического центра Onward.Европейская комиссия в среду предложила постановление, призывающее сократить общее потребление электроэнергии на десять процентов, а в часы пик на пять процентов.Франция, традиционно крупнейший в Европе экспортер электричества, может этой зимой столкнуться с необходимостью импортировать большое количество электроэнергии, так как надежность устаревающих АЭС снижается, компании Electricite de France SA приходится принимать меры по их ремонту.Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на десять процентов, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла — Duralex и Arc, — заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу несколько десятков бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников Москвы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220916/evropa-1817447570.html

https://ria.ru/20220907/britaniya-1815271079.html

https://ria.ru/20220912/besporyadki-1816258517.html

европа

франция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

европа, франция, в мире, финляндия