https://ria.ru/20220916/stsenariy-1817460643.html

СМИ описало сценарий ядерной войны между Россией и НАТО

СМИ описало сценарий ядерной войны между Россией и НАТО - РИА Новости, 16.09.2022

СМИ описало сценарий ядерной войны между Россией и НАТО

Гипотетическая ядерная война между Россией и НАТО разыгралась бы по ужасному сценарию и привела бы к гибели миллионов людей в мире за несколько часов, пишет... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T21:27

2022-09-16T21:27

2022-09-16T23:48

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ядерная война

в мире

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Гипотетическая ядерная война между Россией и НАТО разыгралась бы по ужасному сценарию и привела бы к гибели миллионов людей в мире за несколько часов, пишет американское издание Newsweek со ссылкой на доцента Принстонского университета Алекса Глейзера, одного из создателей симулятора столкновения под названием "План А".СМИ заметило, что аудиовизуальный фрагмент, моделирующий ход ядерной войны, стал особенно популярным именно после обострения конфликта на Украине, хотя впервые был продемонстрирован в 2017 году."План А" показывает, как обмен ядерными ударами может привести к катастрофическим последствиям. По мнению исследователей, в теоретической войне Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО, которая после этого нанесет удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Если ситуация обострится, то стороны "могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга"."По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек", — заметил Глейзер. Он также добавил, что последствия глобальной термоядерной войны для жизни на Земле будут "невообразимыми".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал онГлава МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.

https://ria.ru/20220912/uyazvimost-1816326634.html

https://ria.ru/20220901/sluchayno-1813841281.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, нато, сша, ядерная война, в мире