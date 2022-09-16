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Жителя Воронежа, напавшего на девочку в подъезде, взяли под стражу
Жителя Воронежа, напавшего на девочку в подъезде, взяли под стражу - РИА Новости, 16.09.2022
Жителя Воронежа, напавшего на девочку в подъезде, взяли под стражу
Суд заключил под стражу мужчину, который в подъезде многоэтажного дома в Воронеже напал на девочку, сообщил в пятницу РИА Новости представитель следственного... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:05
2022-09-16T18:05
2022-09-16T18:05
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Суд заключил под стражу мужчину, который в подъезде многоэтажного дома в Воронеже напал на девочку, сообщил в пятницу РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.Следствие ранее сообщало, что нападение произошло в среду 14 сентября. Подозреваемого задержали."Сегодня судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 ноября 2022 года", - сообщил собеседник агентства.Видео происшествия появилось в четверг в местных Telegram-каналах. На видео показано, как мужчина догоняет девочку у подъезда, заходит вперед нее, а потом у лифта нападает на ребенка. Девочка вырывается, и мужчина убегает. По данным местных СМИ, мужчина напал на 8-летнюю девочку, было возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Воронежа, напавшего на девочку в подъезде, взяли под стражу
В СК сообщили, что жителя Воронежа, напавшего на девочку в подъезде, взяли под стражу
ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Суд заключил под стражу мужчину, который в подъезде многоэтажного дома в Воронеже напал на девочку, сообщил в пятницу РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Следствие ранее сообщало, что нападение произошло в среду 14 сентября. Подозреваемого задержали.
"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 ноября 2022 года", - сообщил собеседник агентства.
Видео происшествия появилось в четверг в местных Telegram-каналах. На видео показано, как мужчина догоняет девочку у подъезда, заходит вперед нее, а потом у лифта нападает на ребенка. Девочка вырывается, и мужчина убегает. По данным местных СМИ, мужчина напал на 8-летнюю девочку, было возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.