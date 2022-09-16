https://ria.ru/20220916/strazha-1817383105.html

Жителя Воронежа, напавшего на девочку в подъезде, взяли под стражу

Жителя Воронежа, напавшего на девочку в подъезде, взяли под стражу - РИА Новости, 16.09.2022

Жителя Воронежа, напавшего на девочку в подъезде, взяли под стражу

Суд заключил под стражу мужчину, который в подъезде многоэтажного дома в Воронеже напал на девочку, сообщил в пятницу РИА Новости представитель следственного... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:05

2022-09-16T18:05

2022-09-16T18:05

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Суд заключил под стражу мужчину, который в подъезде многоэтажного дома в Воронеже напал на девочку, сообщил в пятницу РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.Следствие ранее сообщало, что нападение произошло в среду 14 сентября. Подозреваемого задержали."Сегодня судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 ноября 2022 года", - сообщил собеседник агентства.Видео происшествия появилось в четверг в местных Telegram-каналах. На видео показано, как мужчина догоняет девочку у подъезда, заходит вперед нее, а потом у лифта нападает на ребенка. Девочка вырывается, и мужчина убегает. По данным местных СМИ, мужчина напал на 8-летнюю девочку, было возбуждено дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

https://ria.ru/20220916/izbienie-1817178124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)