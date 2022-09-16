https://ria.ru/20220916/stavka-1817243419.html
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5 процента годовых
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5 процента годовых - РИА Новости, 16.09.2022
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5 процента годовых
Центральный банк в шестой раз подряд снизил ключевую ставку, говорится в заявлении регулятора. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:36
2022-09-16T13:36
2022-09-16T16:01
экономика
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Центральный банк в шестой раз подряд снизил ключевую ставку, говорится в заявлении регулятора.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали такого решения, отмечая ускорение роста инфляционных ожиданий и необходимость стимулировать экономику.По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли в августе до 12 процентов, а в сентябре увеличились еще на половину процентного пункта, до 12,5 процента. При этом, по данным Росстата, в августе в России третий месяц подряд фиксировали дефляцию.Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.В начале 2022 года показатель был на уровне 9,5 процента годовых. В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ставку сразу до 20 процентов годовых, что стабилизировало ситуацию с вкладами и не позволило раскрутиться инфляционной спирали. Уже в конце апреля регулятор снизил показатель до 14 процентов, а затем постепенно довел его до восьми процентов годовых.
https://ria.ru/20220915/byudzhet-1816899052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия
13:36 16.09.2022 (обновлено: 16:01 16.09.2022)
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5 процента годовых
Банк России снизил ключевую ставку с 8% до 7,5% годовых