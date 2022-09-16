США будут поддерживать Киев "сколько потребуется", заявили в Белом доме
Кирби: США будут поддерживать Киев "столько, сколько потребуется"
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. США намерены поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и предоставляют Киеву возможность самому определить сроки начала проведения мирных переговоров с РФ, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Позиция нашего президента (Джо Байдена) состоит в следующем: мы намерены поддерживать Украину так долго, как это потребуется – чтобы помочь им добиться успеха на поле боя и укрепить их позиции за столом переговоров, если до этого дойдет", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.
При этом он добавил, что, по мнению Вашингтона, лишь Владимир Зеленский "способен вынести определение относительно того, когда именно наступит момент для переговоров". "И лишь президент Зеленский способен определить, что является победой, а что – поражением", - подчеркнул представитель американской администрации.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.