https://ria.ru/20220916/ssha-1817410427.html

"Идеальный шторм". В США приготовились к катастрофе из-за Украины

"Идеальный шторм". В США приготовились к катастрофе из-за Украины - РИА Новости, 16.09.2022

"Идеальный шторм". В США приготовились к катастрофе из-за Украины

Опосредованное участие в конфликте на Украине обернется для США негативными последствиями в политике и экономике, пишет колумнист The Hill Уильям Молони. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:52

2022-09-16T18:52

2022-09-16T23:47

в мире

джо байден

украина

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212160_0:4:3071:1731_1920x0_80_0_0_abb489f53cb280147354acc16f0667c7.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Опосредованное участие в конфликте на Украине обернется для США негативными последствиями в политике и экономике, пишет колумнист The Hill Уильям Молони."Демонстрируя, что мы, очевидно, ничему не научились на наших ошибках в Ираке и Афганистане, Соединенные Штаты втянули альянс НАТО в конфликт против России на Украине, снова ввязавшись в потенциально затяжной кризис без четко сформулированных целей или жизнеспособной стратегии выхода, но с тратами огромного количества денег и оружия", — говорится в статье.По мнению автора, американский истеблишмент должен готовиться к "идеальному шторму" — сочетанию самых страшных негативных факторов в экономике, во внутренней политике и на мировой арене.Молони привел несколько примеров. Это и рост военной и экономической силы Китая, и разобщенность двух американских партий, и финансовая нестабильность внутри страны. На фоне специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать страну оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220916/ssha-1817340276.html

https://ria.ru/20220916/amerika-1817129568.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, украина, сша, нато