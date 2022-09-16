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"Идеальный шторм". В США приготовились к катастрофе из-за Украины - РИА Новости, 16.09.2022
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"Идеальный шторм". В США приготовились к катастрофе из-за Украины
"Идеальный шторм". В США приготовились к катастрофе из-за Украины - РИА Новости, 16.09.2022
"Идеальный шторм". В США приготовились к катастрофе из-за Украины
Опосредованное участие в конфликте на Украине обернется для США негативными последствиями в политике и экономике, пишет колумнист The Hill Уильям Молони. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:52
2022-09-16T23:47
в мире
джо байден
украина
сша
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Опосредованное участие в конфликте на Украине обернется для США негативными последствиями в политике и экономике, пишет колумнист The Hill Уильям Молони."Демонстрируя, что мы, очевидно, ничему не научились на наших ошибках в Ираке и Афганистане, Соединенные Штаты втянули альянс НАТО в конфликт против России на Украине, снова ввязавшись в потенциально затяжной кризис без четко сформулированных целей или жизнеспособной стратегии выхода, но с тратами огромного количества денег и оружия", — говорится в статье.По мнению автора, американский истеблишмент должен готовиться к "идеальному шторму" — сочетанию самых страшных негативных факторов в экономике, во внутренней политике и на мировой арене.Молони привел несколько примеров. Это и рост военной и экономической силы Китая, и разобщенность двух американских партий, и финансовая нестабильность внутри страны. На фоне специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать страну оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220916/ssha-1817340276.html
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Кирилл Иванников
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в мире, джо байден, украина, сша, нато
В мире, Джо Байден, Украина, США, НАТО
18:52 16.09.2022 (обновлено: 23:47 16.09.2022)
 
"Идеальный шторм". В США приготовились к катастрофе из-за Украины

The Hill: участие в конфликте на Украине приведет США к геополитической катастрофе

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Опосредованное участие в конфликте на Украине обернется для США негативными последствиями в политике и экономике, пишет колумнист The Hill Уильям Молони.
"Демонстрируя, что мы, очевидно, ничему не научились на наших ошибках в Ираке и Афганистане, Соединенные Штаты втянули альянс НАТО в конфликт против России на Украине, снова ввязавшись в потенциально затяжной кризис без четко сформулированных целей или жизнеспособной стратегии выхода, но с тратами огромного количества денег и оружия", — говорится в статье.
По мнению автора, американский истеблишмент должен готовиться к "идеальному шторму" — сочетанию самых страшных негативных факторов в экономике, во внутренней политике и на мировой арене.
Молони привел несколько примеров. Это и рост военной и экономической силы Китая, и разобщенность двух американских партий, и финансовая нестабильность внутри страны.
На фоне специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать страну оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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