16:56 16.09.2022 (обновлено: 23:50 16.09.2022)
СМИ: Киев может лишиться поддержки в Вашингтоне
WP: в США растет рейтинг консерваторов, выступающих против поддержки Украины
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Вашингтоне растет число консерваторов-республиканцев, чья внешняя политика строится на идее отказа от военной поддержки Украины, написал колумнист Washington Post Джош Рогин.
В статье уточняется, что политическое крыло консервативного исследовательского института Heritage Foundation в мае этого года выступило против законопроекта о помощи Украине и присоединилось к сторонникам зарубежной "политики сдерживания", прямо противоположной главенствующей сегодня линии в США.
"Никакая внешняя политика не может стать успешной без поддержки американского народа. В своей программе "новые правые" поднимают крайне актуальные вопросы, и нет никаких сомнений, что у них большой потенциал в Республиканской партии", — отметил Рогин.
При этом, по мнению автора, антиукраинские консерваторы будут пользоваться успехом среди консерваторов только пока у власти находятся демократы. Победа республиканцев ослабит их позиции, заключил он.
На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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