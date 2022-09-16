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СМИ: Киев может лишиться поддержки в Вашингтоне - РИА Новости, 16.09.2022
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СМИ: Киев может лишиться поддержки в Вашингтоне
СМИ: Киев может лишиться поддержки в Вашингтоне - РИА Новости, 16.09.2022
СМИ: Киев может лишиться поддержки в Вашингтоне
В Вашингтоне растет число консерваторов-республиканцев, чья внешняя политика строится на идее отказа от военной поддержки Украины, написал колумнист Washington... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:56
2022-09-16T23:50
в мире
украина
сша
heritage foundation
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Вашингтоне растет число консерваторов-республиканцев, чья внешняя политика строится на идее отказа от военной поддержки Украины, написал колумнист Washington Post Джош Рогин.В статье уточняется, что политическое крыло консервативного исследовательского института Heritage Foundation в мае этого года выступило против законопроекта о помощи Украине и присоединилось к сторонникам зарубежной "политики сдерживания", прямо противоположной главенствующей сегодня линии в США."Никакая внешняя политика не может стать успешной без поддержки американского народа. В своей программе "новые правые" поднимают крайне актуальные вопросы, и нет никаких сомнений, что у них большой потенциал в Республиканской партии", — отметил Рогин.При этом, по мнению автора, антиукраинские консерваторы будут пользоваться успехом среди консерваторов только пока у власти находятся демократы. Победа республиканцев ослабит их позиции, заключил он.На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220916/flot-1817304516.html
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в мире, украина, сша, heritage foundation, нато
В мире, Украина, США, Heritage Foundation, НАТО
16:56 16.09.2022 (обновлено: 23:50 16.09.2022)
 
СМИ: Киев может лишиться поддержки в Вашингтоне

WP: в США растет рейтинг консерваторов, выступающих против поддержки Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Вашингтоне растет число консерваторов-республиканцев, чья внешняя политика строится на идее отказа от военной поддержки Украины, написал колумнист Washington Post Джош Рогин.
В статье уточняется, что политическое крыло консервативного исследовательского института Heritage Foundation в мае этого года выступило против законопроекта о помощи Украине и присоединилось к сторонникам зарубежной "политики сдерживания", прямо противоположной главенствующей сегодня линии в США.
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"Никакая внешняя политика не может стать успешной без поддержки американского народа. В своей программе "новые правые" поднимают крайне актуальные вопросы, и нет никаких сомнений, что у них большой потенциал в Республиканской партии", — отметил Рогин.
При этом, по мнению автора, антиукраинские консерваторы будут пользоваться успехом среди консерваторов только пока у власти находятся демократы. Победа республиканцев ослабит их позиции, заключил он.
На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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