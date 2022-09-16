https://ria.ru/20220916/ssha-1817340276.html

СМИ: Киев может лишиться поддержки в Вашингтоне

СМИ: Киев может лишиться поддержки в Вашингтоне - РИА Новости, 16.09.2022

СМИ: Киев может лишиться поддержки в Вашингтоне

В Вашингтоне растет число консерваторов-республиканцев, чья внешняя политика строится на идее отказа от военной поддержки Украины, написал колумнист Washington... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:56

2022-09-16T16:56

2022-09-16T23:50

в мире

украина

сша

heritage foundation

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Вашингтоне растет число консерваторов-республиканцев, чья внешняя политика строится на идее отказа от военной поддержки Украины, написал колумнист Washington Post Джош Рогин.В статье уточняется, что политическое крыло консервативного исследовательского института Heritage Foundation в мае этого года выступило против законопроекта о помощи Украине и присоединилось к сторонникам зарубежной "политики сдерживания", прямо противоположной главенствующей сегодня линии в США."Никакая внешняя политика не может стать успешной без поддержки американского народа. В своей программе "новые правые" поднимают крайне актуальные вопросы, и нет никаких сомнений, что у них большой потенциал в Республиканской партии", — отметил Рогин.При этом, по мнению автора, антиукраинские консерваторы будут пользоваться успехом среди консерваторов только пока у власти находятся демократы. Победа республиканцев ослабит их позиции, заключил он.На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220916/flot-1817304516.html

https://ria.ru/20220916/amerika-1817129568.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, heritage foundation, нато