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Байден распорядился о выделении нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 16.09.2022
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Байден распорядился о выделении нового пакета военной помощи Украине
Байден распорядился о выделении нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 16.09.2022
Байден распорядился о выделении нового пакета военной помощи Украине
Президент США Джо Байден в четверг официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов долларов, сообщил Белый дом. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T02:18
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в мире
украина
джо байден
сша
энтони блинкен
киев
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов долларов, сообщил Белый дом."Полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до 600 миллионов долларов... на помощь Украине", - говорится в меморандуме, который Байден направил главе американского дипведомства Энтони Блинкену.Содержание нового пакета военной помощи Киеву пока не раскрывается. С началом специальной военной операции РФ США, а также ряд других стран Запада существенно нарастили поставки Украине вооружений и военной техники.
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в мире, украина, джо байден, сша, энтони блинкен, киев
В мире, Украина, Джо Байден, США, Энтони Блинкен, Киев
02:18 16.09.2022 (обновлено: 02:21 16.09.2022)
 
Байден распорядился о выделении нового пакета военной помощи Украине

Джо Байден распорядился о выделении нового пакета американской военной помощи Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов долларов, сообщил Белый дом.
"Полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до 600 миллионов долларов... на помощь Украине", - говорится в меморандуме, который Байден направил главе американского дипведомства Энтони Блинкену.
Содержание нового пакета военной помощи Киеву пока не раскрывается. С началом специальной военной операции РФ США, а также ряд других стран Запада существенно нарастили поставки Украине вооружений и военной техники.
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