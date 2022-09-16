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Байден распорядился о выделении нового пакета военной помощи Украине

Байден распорядился о выделении нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 16.09.2022

Байден распорядился о выделении нового пакета военной помощи Украине

Президент США Джо Байден в четверг официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов долларов, сообщил Белый дом. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T02:18

2022-09-16T02:18

2022-09-16T02:21

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов долларов, сообщил Белый дом."Полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до 600 миллионов долларов... на помощь Украине", - говорится в меморандуме, который Байден направил главе американского дипведомства Энтони Блинкену.Содержание нового пакета военной помощи Киеву пока не раскрывается. С началом специальной военной операции РФ США, а также ряд других стран Запада существенно нарастили поставки Украине вооружений и военной техники.

https://ria.ru/20220911/oruzhie-1815932814.html

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сша

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в мире, украина, джо байден, сша, энтони блинкен, киев