01:24 16.09.2022 (обновлено: 01:25 16.09.2022)
Блинкен заявил, что США готовы помочь урегулировать конфликт в Закавказье
Блинкен заявил Пашиняну, что США готовы помочь урегулировать конфликт в Закавказье
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел новый телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого заверил его в готовности помочь Еревану и Баку урегулировать разногласия мирным путем, сообщила пресс-служба госдепартамента.
Это стало вторым телефонным разговоров между Блинкеном и Пашиняном за последние несколько дней.
"Госсекретарь Блинкен выразил от имени США соболезнования в связи с гибелью людей в ходе недавних боевых действий на границе Армении и Азербайджана. Госсекретарь подтвердил нашу готовность помочь Армении и Азербайджану урегулировать проблемы мирным путем", - говорится в распространенном сообщении дипведомства США.
В Вашингтоне подчеркнули, что рассматривают дипломатию как единственно возможный выход из сложившегося кризиса в Закавказье. "(Госсекретарь) отметил, что продолжит лично заниматься этим вопросом", - следует из заявления госдепа.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.