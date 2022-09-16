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Блинкен заявил, что США готовы помочь урегулировать конфликт в Закавказье - РИА Новости, 16.09.2022
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Блинкен заявил, что США готовы помочь урегулировать конфликт в Закавказье
Блинкен заявил, что США готовы помочь урегулировать конфликт в Закавказье - РИА Новости, 16.09.2022
Блинкен заявил, что США готовы помочь урегулировать конфликт в Закавказье
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел новый телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого заверил его в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T01:24
2022-09-16T01:25
в мире
никол пашинян
энтони блинкен
григорий карасин
армения
азербайджан
сша
одкб
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел новый телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого заверил его в готовности помочь Еревану и Баку урегулировать разногласия мирным путем, сообщила пресс-служба госдепартамента.Это стало вторым телефонным разговоров между Блинкеном и Пашиняном за последние несколько дней."Госсекретарь Блинкен выразил от имени США соболезнования в связи с гибелью людей в ходе недавних боевых действий на границе Армении и Азербайджана. Госсекретарь подтвердил нашу готовность помочь Армении и Азербайджану урегулировать проблемы мирным путем", - говорится в распространенном сообщении дипведомства США.В Вашингтоне подчеркнули, что рассматривают дипломатию как единственно возможный выход из сложившегося кризиса в Закавказье. "(Госсекретарь) отметил, что продолжит лично заниматься этим вопросом", - следует из заявления госдепа.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220914/armeniya-1816803782.html
https://ria.ru/20220914/shos-1816799542.html
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в мире, никол пашинян, энтони блинкен, григорий карасин, армения, азербайджан, сша, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Никол Пашинян, Энтони Блинкен, Григорий Карасин, Армения, Азербайджан, США, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
01:24 16.09.2022 (обновлено: 01:25 16.09.2022)
 
Блинкен заявил, что США готовы помочь урегулировать конфликт в Закавказье

Блинкен заявил Пашиняну, что США готовы помочь урегулировать конфликт в Закавказье

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел новый телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого заверил его в готовности помочь Еревану и Баку урегулировать разногласия мирным путем, сообщила пресс-служба госдепартамента.
Это стало вторым телефонным разговоров между Блинкеном и Пашиняном за последние несколько дней.
"Госсекретарь Блинкен выразил от имени США соболезнования в связи с гибелью людей в ходе недавних боевых действий на границе Армении и Азербайджана. Госсекретарь подтвердил нашу готовность помочь Армении и Азербайджану урегулировать проблемы мирным путем", - говорится в распространенном сообщении дипведомства США.
В Вашингтоне подчеркнули, что рассматривают дипломатию как единственно возможный выход из сложившегося кризиса в Закавказье. "(Госсекретарь) отметил, что продолжит лично заниматься этим вопросом", - следует из заявления госдепа.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

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В миреНикол ПашинянЭнтони БлинкенГригорий КарасинАрменияАзербайджанСШАОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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