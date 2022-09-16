https://ria.ru/20220916/ssha-1817144308.html

Блинкен заявил, что США готовы помочь урегулировать конфликт в Закавказье

Блинкен заявил, что США готовы помочь урегулировать конфликт в Закавказье - РИА Новости, 16.09.2022

Блинкен заявил, что США готовы помочь урегулировать конфликт в Закавказье

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел новый телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого заверил его в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T01:24

2022-09-16T01:24

2022-09-16T01:25

в мире

никол пашинян

энтони блинкен

григорий карасин

армения

азербайджан

сша

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел новый телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого заверил его в готовности помочь Еревану и Баку урегулировать разногласия мирным путем, сообщила пресс-служба госдепартамента.Это стало вторым телефонным разговоров между Блинкеном и Пашиняном за последние несколько дней."Госсекретарь Блинкен выразил от имени США соболезнования в связи с гибелью людей в ходе недавних боевых действий на границе Армении и Азербайджана. Госсекретарь подтвердил нашу готовность помочь Армении и Азербайджану урегулировать проблемы мирным путем", - говорится в распространенном сообщении дипведомства США.В Вашингтоне подчеркнули, что рассматривают дипломатию как единственно возможный выход из сложившегося кризиса в Закавказье. "(Госсекретарь) отметил, что продолжит лично заниматься этим вопросом", - следует из заявления госдепа.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220914/armeniya-1816803782.html

https://ria.ru/20220914/shos-1816799542.html

армения

азербайджан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, никол пашинян, энтони блинкен, григорий карасин, армения, азербайджан, сша, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе