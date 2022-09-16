https://ria.ru/20220916/spetsoperatsiya-1817404947.html
Путин назвал основной целью спецоперации освобождение Донбасса
Путин назвал основной целью спецоперации освобождение Донбасса - РИА Новости, 16.09.2022
Путин назвал основной целью спецоперации освобождение Донбасса
План спецоперации на Украине корректировке не подлежит, основной целью является освобождение всей территории Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин."План... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:41
2022-09-16T18:41
2022-09-16T19:13
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
владимир путин
украина
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. План спецоперации на Украине корректировке не подлежит, основной целью является освобождение всей территории Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин."План корректировке не подлежит, Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считается ключевым, основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии", - сказал Путин журналистам по итогам саммита ШОС.
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донбасс, россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Владимир Путин, Украина
18:41 16.09.2022 (обновлено: 19:13 16.09.2022)
Путин назвал основной целью спецоперации освобождение Донбасса
Путин: основная цель спецоперации это освобождение Донбасса