https://ria.ru/20220916/spetsoperatsiya-1817404947.html

Путин назвал основной целью спецоперации освобождение Донбасса

Путин назвал основной целью спецоперации освобождение Донбасса - РИА Новости, 16.09.2022

Путин назвал основной целью спецоперации освобождение Донбасса

План спецоперации на Украине корректировке не подлежит, основной целью является освобождение всей территории Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин."План... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:41

2022-09-16T18:41

2022-09-16T19:13

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

владимир путин

украина

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. План спецоперации на Украине корректировке не подлежит, основной целью является освобождение всей территории Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин."План корректировке не подлежит, Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считается ключевым, основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии", - сказал Путин журналистам по итогам саммита ШОС.

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817415563.html

донбасс

россия

украина

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донбасс, россия, владимир путин, украина