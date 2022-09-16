https://ria.ru/20220916/smartfon-1817141903.html

Россиянам объяснили, о чем нельзя говорить рядом со смартфоном

Россиянам объяснили, о чем нельзя говорить рядом со смартфоном - РИА Новости, 16.09.2022

Россиянам объяснили, о чем нельзя говорить рядом со смартфоном

Современные смартфоны собирают данные о своих владельцах на регулярной основе, в том числе, следят за тем, о чем они говорят. При желании эти данные можно... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T02:20

2022-09-16T02:20

2022-09-16T09:37

общество

технологии

group-ib

игорь михайлов

смартфоны

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Современные смартфоны собирают данные о своих владельцах на регулярной основе, в том числе, следят за тем, о чем они говорят. При желании эти данные можно использовать против них самих, рассказал "Прайму" специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.Также существует риск "мобильного шпионажа" и прослушки, для чего в устройство могут внедрить специальные программы, отметил собеседник агентства.Собеседник агентства уточнил, что, помимо этого, существуют и другие риски."Данные геопозиции смартфонов автоматически передаются на серверы компаний — разработчиков операционных систем, а потом продаются владельцам соответствующих сервисов", — добавил он.Михайлов подчеркнул, что слежку с помощью смартфона можно свести к минимуму. Владельцу устройства необходимо ограничить доступ приложений к диктофону и камере, а также не устанавливать приложения из непроверенных источников, удалять неиспользуемые приложения и ограничивать доступ сервисов к геолокации.

https://ria.ru/20220915/smartfon-1816870775.html

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общество, технологии, group-ib, игорь михайлов, смартфоны