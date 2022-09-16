https://ria.ru/20220916/smartfon-1817141903.html
Россиянам объяснили, о чем нельзя говорить рядом со смартфоном
Россиянам объяснили, о чем нельзя говорить рядом со смартфоном - РИА Новости, 16.09.2022
Россиянам объяснили, о чем нельзя говорить рядом со смартфоном
Современные смартфоны собирают данные о своих владельцах на регулярной основе, в том числе, следят за тем, о чем они говорят. При желании эти данные можно... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T02:20
2022-09-16T02:20
2022-09-16T09:37
общество
технологии
group-ib
игорь михайлов
смартфоны
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Современные смартфоны собирают данные о своих владельцах на регулярной основе, в том числе, следят за тем, о чем они говорят. При желании эти данные можно использовать против них самих, рассказал "Прайму" специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.Также существует риск "мобильного шпионажа" и прослушки, для чего в устройство могут внедрить специальные программы, отметил собеседник агентства.Собеседник агентства уточнил, что, помимо этого, существуют и другие риски."Данные геопозиции смартфонов автоматически передаются на серверы компаний — разработчиков операционных систем, а потом продаются владельцам соответствующих сервисов", — добавил он.Михайлов подчеркнул, что слежку с помощью смартфона можно свести к минимуму. Владельцу устройства необходимо ограничить доступ приложений к диктофону и камере, а также не устанавливать приложения из непроверенных источников, удалять неиспользуемые приложения и ограничивать доступ сервисов к геолокации.
https://ria.ru/20220915/smartfon-1816870775.html
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общество, технологии, group-ib, игорь михайлов, смартфоны
Общество, Технологии, Group-IB, Игорь Михайлов, Смартфоны
02:20 16.09.2022 (обновлено: 09:37 16.09.2022)
Россиянам объяснили, о чем нельзя говорить рядом со смартфоном
Криминалист Михайлов: современные смартфоны следят за тем, о чем говорят их владельцы