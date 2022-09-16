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ВС России уничтожили восемь украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/sklady-1817229139.html
ВС России уничтожили восемь украинских складов боеприпасов
ВС России уничтожили восемь украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 16.09.2022
ВС России уничтожили восемь украинских складов боеприпасов
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили восемь украинских складов с оружием в ДНР, Запорожской и... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:04
2022-09-16T13:09
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
соледар
в мире
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили восемь украинских складов с оружием в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, а также зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Соледара, сообщило Минобороны РФ."Уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе города Николаев, населенных пунктов Петровское, Первомайское и Курахово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области. В районе города Соледар уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
соледар
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, соледар, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Соледар, В мире
13:04 16.09.2022 (обновлено: 13:09 16.09.2022)
 
ВС России уничтожили восемь украинских складов боеприпасов

Минобороны: российские военные уничтожили восемь складов оружия ВСУ, комплекс "Оса-АКМ"

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили восемь украинских складов с оружием в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, а также зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Соледара, сообщило Минобороны РФ.
"Уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе города Николаев, населенных пунктов Петровское, Первомайское и Курахово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области. В районе города Соледар уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - говорится в сводке ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы РФСоледарВ мире
 
 
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