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ВС России уничтожили восемь украинских складов боеприпасов

ВС России уничтожили восемь украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 16.09.2022

ВС России уничтожили восемь украинских складов боеприпасов

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили восемь украинских складов с оружием в ДНР, Запорожской и... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:04

2022-09-16T13:04

2022-09-16T13:09

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы рф

соледар

в мире

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили восемь украинских складов с оружием в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, а также зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Соледара, сообщило Минобороны РФ."Уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе города Николаев, населенных пунктов Петровское, Первомайское и Курахово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области. В районе города Соледар уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

соледар

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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, соледар, в мире