https://ria.ru/20220916/sirius-1817271415.html

"Сириус" запустил проект по искусственному интеллекту для школьников

"Сириус" запустил проект по искусственному интеллекту для школьников - РИА Новости, 16.09.2022

"Сириус" запустил проект по искусственному интеллекту для школьников

Проект по искусственному интеллекту для школьников 7-11 классов открылся в образовательном центре "Сириус", он включает онлайн-курсы и программы, школьники... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:38

2022-09-16T14:38

2022-09-16T17:22

общество

россия

образовательный центр "сириус"

владимир путин

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Проект по искусственному интеллекту для школьников 7-11 классов открылся в образовательном центре "Сириус", он включает онлайн-курсы и программы, школьники смогут изучить ИИ и создать собственный проект, сообщается на сайте Минпросвещения России."В Образовательном центре "Сириус" открылся новый проект по искусственному интеллекту (ИИ) для учащихся 7–11-х классов. Он включает онлайн-курсы и проектные программы, в рамках которых школьники смогут изучить ИИ, получить задачу от профильных российских компаний и создать собственный проект совместно с индустриальными партнерами", - говорится в сообщении.Отмечается, что участники узнают, какие вызовы стоят перед исследователями в области искусственного интеллекта, в каких сферах применяется это направление. Всего на платформе "Сириус" доступны 18 бесплатных онлайн-курсов по искусственному интеллекту и смежным дисциплинам – математике и программированию. Школьники – авторы лучших проектов – примут участие в очной программе по искусственному интеллекту в Образовательном центре "Сириус"."Ожидается, что до конца 2024 года количество школьников, которые прошли обучение в области искусственного интеллекта и смежных дисциплин в рамках проекта "Сириуса", должно достигнуть 100 000. А число реализованных ребятами проектов – 4 000", - добавили в пресс-службе образовательного центра "Сириус".Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства. С 2015 года центр проводит программы повышения квалификации для российских педагогов. В 2021 году их прошли более тысячи человек.

https://ria.ru/20220726/samara-1805164651.html

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общество, россия, образовательный центр "сириус", владимир путин