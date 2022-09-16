14:38 16.09.2022 (обновлено: 17:22 16.09.2022)
"Сириус" запустил проект по искусственному интеллекту для школьников
"Сириус" запустил проект по искусственному интеллекту для школьников 7-11 классов
Школьный урок. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Проект по искусственному интеллекту для школьников 7-11 классов открылся в образовательном центре "Сириус", он включает онлайн-курсы и программы, школьники смогут изучить ИИ и создать собственный проект, сообщается на сайте Минпросвещения России.
"В Образовательном центре "Сириус" открылся новый проект по искусственному интеллекту (ИИ) для учащихся 7–11-х классов. Он включает онлайн-курсы и проектные программы, в рамках которых школьники смогут изучить ИИ, получить задачу от профильных российских компаний и создать собственный проект совместно с индустриальными партнерами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники узнают, какие вызовы стоят перед исследователями в области искусственного интеллекта, в каких сферах применяется это направление. Всего на платформе "Сириус" доступны 18 бесплатных онлайн-курсов по искусственному интеллекту и смежным дисциплинам – математике и программированию. Школьники – авторы лучших проектов – примут участие в очной программе по искусственному интеллекту в Образовательном центре "Сириус".
"Ожидается, что до конца 2024 года количество школьников, которые прошли обучение в области искусственного интеллекта и смежных дисциплин в рамках проекта "Сириуса", должно достигнуть 100 000. А число реализованных ребятами проектов – 4 000", - добавили в пресс-службе образовательного центра "Сириус".
Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства. С 2015 года центр проводит программы повышения квалификации для российских педагогов. В 2021 году их прошли более тысячи человек.