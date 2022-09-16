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Отказ Швейцарии от налогового обмена с Россией не страшен, заявил эксперт - РИА Новости, 16.09.2022
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Отказ Швейцарии от налогового обмена с Россией не страшен, заявил эксперт
Отказ Швейцарии от налогового обмена с Россией не страшен, заявил эксперт - РИА Новости, 16.09.2022
Отказ Швейцарии от налогового обмена с Россией не страшен, заявил эксперт
Отказ Швейцарии от налогового обмена с РФ не приведет к негативным последствиям для бизнеса и граждан, если Россия не внесет Швейцарию в список офшоров, заявил... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:46
2022-09-16T17:46
экономика
левон айрапетян (предприниматель)
швейцария
россия
великобритания
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отказ Швейцарии от налогового обмена с РФ не приведет к негативным последствиям для бизнеса и граждан, если Россия не внесет Швейцарию в список офшоров, заявил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян.Правительство Швейцарии сообщило в пятницу о приостановке обмена информацией по налоговым вопросам с Россией."В первую очередь, такой шаг означает, что ФНС не будет получать информацию об активах российских налоговых резидентов, которые хранятся в швейцарских финансовых институтах. Это осложняет налоговое администрирование для государства", - сказал Айрапетян."В то же время для российских налогоплательщиков - физических и юридических лиц - такой шаг не должен привести к дополнительным налоговым последствиям в нашей стране, если только Россия не включит Швейцарию в более жесткие списки офшорных юрисдикций", - уверен эксперт.Он напомнил, что Великобритания, которая поступила схожим со Швейцарией образом, до сих пор не включена в список офшоров. "Можно предположить, что Швейцария в такой список также не будет добавлена", - сказал он.Список государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией, ФНС утверждает ежегодно. Вести бизнес в стране из данного списка для российских налогоплательщиков может быть проблематично.В августе ФНС опубликовала проект этого перечня на 2023 год. Ведомство планировало сократить список, исключив из него девять государств и одну территорию, при этом в него планировалось добавить Канаду, которая до сих пор не подписала с Россией двустороннего соглашения об обмене налоговой информацией.
https://ria.ru/20220916/vizy-1817221436.html
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экономика, левон айрапетян (предприниматель), швейцария, россия, великобритания, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Левон Айрапетян (предприниматель), Швейцария, Россия, Великобритания, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
17:46 16.09.2022
 
Отказ Швейцарии от налогового обмена с Россией не страшен, заявил эксперт

Эксперт Айрапетян: отказ Швейцарии от налогового обмена не страшен для россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Цюрих, Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отказ Швейцарии от налогового обмена с РФ не приведет к негативным последствиям для бизнеса и граждан, если Россия не внесет Швейцарию в список офшоров, заявил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян.
Правительство Швейцарии сообщило в пятницу о приостановке обмена информацией по налоговым вопросам с Россией.
"В первую очередь, такой шаг означает, что ФНС не будет получать информацию об активах российских налоговых резидентов, которые хранятся в швейцарских финансовых институтах. Это осложняет налоговое администрирование для государства", - сказал Айрапетян.
"В то же время для российских налогоплательщиков - физических и юридических лиц - такой шаг не должен привести к дополнительным налоговым последствиям в нашей стране, если только Россия не включит Швейцарию в более жесткие списки офшорных юрисдикций", - уверен эксперт.
Он напомнил, что Великобритания, которая поступила схожим со Швейцарией образом, до сих пор не включена в список офшоров. "Можно предположить, что Швейцария в такой список также не будет добавлена", - сказал он.
Список государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией, ФНС утверждает ежегодно. Вести бизнес в стране из данного списка для российских налогоплательщиков может быть проблематично.
В августе ФНС опубликовала проект этого перечня на 2023 год. Ведомство планировало сократить список, исключив из него девять государств и одну территорию, при этом в него планировалось добавить Канаду, которая до сих пор не подписала с Россией двустороннего соглашения об обмене налоговой информацией.

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