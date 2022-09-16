https://ria.ru/20220916/shveytsariya-1817274245.html
Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией
Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией - РИА Новости, 16.09.2022
Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией
Правительство Швейцарии приостановило обмен информацией по налоговым вопросам с Россией, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:44
2022-09-16T14:44
2022-09-16T14:49
экономика
швейцария
россия
санкции в отношении россии
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_4e90096b37b96724b47a6857936ef809.jpg
ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство Швейцарии приостановило обмен информацией по налоговым вопросам с Россией, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета."Правительство Швейцарии приняло решение приостановить обмен информацией по налоговым вопросам с Россией на основании оговорки об общественном порядке, предусмотренной Конвенцией о взаимной административной помощи по налоговым вопросам", - сказано в документе.Позже Минэкономики Швейцарии уточнило РИА Новости, что приостановка обмена налоговыми данными с Россией уже вступила в силу, обмен, запланированный на сентябрь, не состоится.
https://ria.ru/20220916/vizy-1817204303.html
швейцария
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_39ea91a6b98fae18d33614b493b80488.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, швейцария, россия, санкции в отношении россии, санкции
Экономика, Швейцария, Россия, Санкции в отношении России, Санкции
14:44 16.09.2022 (обновлено: 14:49 16.09.2022)
Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией
Правительство Швейцарии решило приостановить обмен данными по налоговым вопросам с Россией