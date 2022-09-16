https://ria.ru/20220916/shveytsariya-1817274245.html

Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией

Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией - РИА Новости, 16.09.2022

Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией

Правительство Швейцарии приостановило обмен информацией по налоговым вопросам с Россией, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:44

2022-09-16T14:44

2022-09-16T14:49

экономика

швейцария

россия

санкции в отношении россии

санкции

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ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство Швейцарии приостановило обмен информацией по налоговым вопросам с Россией, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета."Правительство Швейцарии приняло решение приостановить обмен информацией по налоговым вопросам с Россией на основании оговорки об общественном порядке, предусмотренной Конвенцией о взаимной административной помощи по налоговым вопросам", - сказано в документе.Позже Минэкономики Швейцарии уточнило РИА Новости, что приостановка обмена налоговыми данными с Россией уже вступила в силу, обмен, запланированный на сентябрь, не состоится.

https://ria.ru/20220916/vizy-1817204303.html

швейцария

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Ольга Фомченкова

экономика, швейцария, россия, санкции в отношении россии, санкции