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Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией - РИА Новости, 16.09.2022
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Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией
Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией - РИА Новости, 16.09.2022
Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией
Правительство Швейцарии приостановило обмен информацией по налоговым вопросам с Россией, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:44
2022-09-16T14:49
экономика
швейцария
россия
санкции в отношении россии
санкции
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ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство Швейцарии приостановило обмен информацией по налоговым вопросам с Россией, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета."Правительство Швейцарии приняло решение приостановить обмен информацией по налоговым вопросам с Россией на основании оговорки об общественном порядке, предусмотренной Конвенцией о взаимной административной помощи по налоговым вопросам", - сказано в документе.Позже Минэкономики Швейцарии уточнило РИА Новости, что приостановка обмена налоговыми данными с Россией уже вступила в силу, обмен, запланированный на сентябрь, не состоится.
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экономика, швейцария, россия, санкции в отношении россии, санкции
Экономика, Швейцария, Россия, Санкции в отношении России, Санкции
14:44 16.09.2022 (обновлено: 14:49 16.09.2022)
 
Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией

Правительство Швейцарии решило приостановить обмен данными по налоговым вопросам с Россией

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство Швейцарии приостановило обмен информацией по налоговым вопросам с Россией, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета.
"Правительство Швейцарии приняло решение приостановить обмен информацией по налоговым вопросам с Россией на основании оговорки об общественном порядке, предусмотренной Конвенцией о взаимной административной помощи по налоговым вопросам", - сказано в документе.
Позже Минэкономики Швейцарии уточнило РИА Новости, что приостановка обмена налоговыми данными с Россией уже вступила в силу, обмен, запланированный на сентябрь, не состоится.
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