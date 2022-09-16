13:30 16.09.2022 (обновлено: 13:58 16.09.2022)
В ГД внесли проект о штрафе за распространение недостоверных карт
В ГД внесли проект о штрафе за изображения, оспаривающие территориальную целостность
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В Думу внесена инициатива о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ, сообщила пресс-служба главы комитета по безопасности ГД Василия Пискарева.
Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".
"В соответствии с поправками, к экстремистским материалам будут также отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России", - сообщили в комитете.
Корреспондирующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях РФ, за распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам "будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 миллиона рублей", отметили в комитете.
"В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны. Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию – как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России. И распространение подобных материалов, как нарушающих российское законодательство, должно пресекаться", - приводит слова Пискарева его пресс-служба.
Парламентарий также напомнил, что ранее председателем ГД Вячеславом Володиным было дано поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции принять меры реагирования в связи с распространением такой продукции. Поправки в КоАП поддержаны правительством РФ.
Авторами инициативы стали Пискарев, а также заместители главы комитета – Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.