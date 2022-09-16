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"В меня многие не верили": Савичева – о блате на "Фабрике" и своей карьере
"В меня многие не верили": Савичева – о блате на "Фабрике" и своей карьере - РИА Новости, 16.09.2022
"В меня многие не верили": Савичева – о блате на "Фабрике" и своей карьере
Осенью 2022 года исполняется 20 лет "Фабрике звезд". Проект просуществовал 10 лет, и за это время на российской сцене появилось несколько десятков новых артистов. Но остаться в топе шоу-бизнеса удалось лишь нескольким. Среди них – Юлия Савичева.
2022-09-16T08:00
2022-09-16T08:00
2022-09-16T08:00
роман о шоубизе
юлия савичева
подкаст
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"В меня многие не верили": Савичева – о блате на "Фабрике" и своей карьере
Осенью 2022 года исполняется 20 лет "Фабрике звезд". Проект просуществовал 10 лет, и за это время на российской сцене появилось несколько десятков новых артистов. Но остаться в топе шоу-бизнеса удалось лишь нескольким. Среди них – Юлия Савичева.
audio/mpeg
"В меня многие не верили": Савичева – о блате на "Фабрике" и своей карьере
Осенью 2022 года исполняется 20 лет "Фабрике звезд". Проект просуществовал 10 лет, и за это время на российской сцене появилось несколько десятков новых артистов. Но остаться в топе шоу-бизнеса удалось лишь нескольким. Среди них – Юлия Савичева.
audio/mpeg
В этом эпизоде шеф-редактор Шоубиза РИА Новости Роман Харрасов поговорил с певицей о "Фабрике звезд", ее песнях, карьере на сцене и семье:1. Был ли блат на "Фабрике звезд".2. Почему не сложилась карьера у многих фабрикантов.3. Зачем певица занялась танцами.4. Как Савичева чуть не пострадала от рук сумасшедшего фаната. 5. Сложно ли воспитывать дочь на расстоянии в тысячи километров. ________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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юлия савичева, подкаст
Роман о шоубизе, Юлия Савичева, Подкаст
"В меня многие не верили": Савичева – о блате на "Фабрике" и своей карьере
Осенью 2022 года исполняется 20 лет "Фабрике звезд". Проект просуществовал 10 лет, и за это время на российской сцене появилось несколько десятков новых артистов. Но остаться в топе шоу-бизнеса удалось лишь нескольким. Среди них – Юлия Савичева.