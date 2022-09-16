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Экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
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Экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых, заявил Путин
Экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых, заявил Путин
Экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развиваются темпами выше мировых, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:33
2022-09-16T18:48
шос
владимир путин
россия
узбекистан
индия
экономика
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развиваются темпами выше мировых, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан."Шанхайская организация сотрудничества состоит из государств, на территории которых проживает почти или чуть даже больше половины человечества, это 25% мирового ВВП, и что самое главное, а самое главное в том, что экономики стран региона, стран, которые входят в ШОС, развиваются темпами гораздо выше мировых", - сказал Путин, отвечая на вопрос, какие перспективы он видит в развитии ШОС, и что для России самое главное в этой организации.Он привел в пример Индию, у которой рост ВВП составил 7%.
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шос, владимир путин, россия, узбекистан, индия, экономика, саммит шос в самарканде
ШОС, Владимир Путин, Россия, Узбекистан, Индия, Экономика, Саммит ШОС в Самарканде
18:33 16.09.2022 (обновлено: 18:48 16.09.2022)
 
Экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых, заявил Путин

Путин заявил, что экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развиваются темпами выше мировых, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.
"Шанхайская организация сотрудничества состоит из государств, на территории которых проживает почти или чуть даже больше половины человечества, это 25% мирового ВВП, и что самое главное, а самое главное в том, что экономики стран региона, стран, которые входят в ШОС, развиваются темпами гораздо выше мировых", - сказал Путин, отвечая на вопрос, какие перспективы он видит в развитии ШОС, и что для России самое главное в этой организации.
Он привел в пример Индию, у которой рост ВВП составил 7%.

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