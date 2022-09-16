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Экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых, заявил Путин

Экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022

Экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых, заявил Путин

Экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развиваются темпами выше мировых, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:33

2022-09-16T18:33

2022-09-16T18:48

шос

владимир путин

россия

узбекистан

индия

экономика

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развиваются темпами выше мировых, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан."Шанхайская организация сотрудничества состоит из государств, на территории которых проживает почти или чуть даже больше половины человечества, это 25% мирового ВВП, и что самое главное, а самое главное в том, что экономики стран региона, стран, которые входят в ШОС, развиваются темпами гораздо выше мировых", - сказал Путин, отвечая на вопрос, какие перспективы он видит в развитии ШОС, и что для России самое главное в этой организации.Он привел в пример Индию, у которой рост ВВП составил 7%.

https://ria.ru/20220916/prodovolstvie-1817370631.html

россия

узбекистан

индия

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шос, владимир путин, россия, узбекистан, индия, экономика, саммит шос в самарканде