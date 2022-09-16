https://ria.ru/20220916/shos-1817401266.html
Экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых, заявил Путин
Экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых, заявил Путин
Экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развиваются темпами выше мировых, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:33
2022-09-16T18:33
2022-09-16T18:48
шос
владимир путин
россия
узбекистан
индия
экономика
саммит шос в самарканде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815064657_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_ec54075c0bdcd87d9fc5e71a1c97aa51.jpg
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развиваются темпами выше мировых, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан."Шанхайская организация сотрудничества состоит из государств, на территории которых проживает почти или чуть даже больше половины человечества, это 25% мирового ВВП, и что самое главное, а самое главное в том, что экономики стран региона, стран, которые входят в ШОС, развиваются темпами гораздо выше мировых", - сказал Путин, отвечая на вопрос, какие перспективы он видит в развитии ШОС, и что для России самое главное в этой организации.Он привел в пример Индию, у которой рост ВВП составил 7%.
https://ria.ru/20220916/prodovolstvie-1817370631.html
россия
узбекистан
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815064657_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a2d026e607a80490526b08cc571061cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, владимир путин, россия, узбекистан, индия, экономика, саммит шос в самарканде
ШОС, Владимир Путин, Россия, Узбекистан, Индия, Экономика, Саммит ШОС в Самарканде
18:33 16.09.2022 (обновлено: 18:48 16.09.2022)
Экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых, заявил Путин
Путин заявил, что экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых