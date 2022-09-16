https://ria.ru/20220916/shos-1817400541.html
Путин заявил, что ШОС создает условия для экономического развития
Путин заявил, что ШОС создает условия для экономического развития - РИА Новости, 16.09.2022
Путин заявил, что ШОС создает условия для экономического развития
Самое главное в Шанхайской организации сотрудничества - это экономическое развитие, и организация создает такие условия, в том числе и для развития России,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:32
2022-09-16T18:32
2022-09-16T18:44
шос
саммит шос в самарканде
россия
узбекистан
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Самое главное в Шанхайской организации сотрудничества - это экономическое развитие, и организация создает такие условия, в том числе и для развития России, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан."Самое главное всегда и везде - это экономическое развитие. И ШОС, сотрудничество со странами ШОС создает условия для развития экономики России, а значит социальной сферы и решения задач, которые стоят в сфере повышения жизненного уровня наших граждан", - сообщил Путин, отвечая на вопрос, какие перспективы он видит в развитии ШОС, и что для России самое главное в этой организации.
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ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, Россия, Узбекистан, Владимир Путин
18:32 16.09.2022 (обновлено: 18:44 16.09.2022)
Путин заявил, что ШОС создает условия для экономического развития
Путин заявил, что ШОС создает необходимые условия для экономического развития