Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что ШОС создает условия для экономического развития - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/shos-1817400541.html
Путин заявил, что ШОС создает условия для экономического развития
Путин заявил, что ШОС создает условия для экономического развития - РИА Новости, 16.09.2022
Путин заявил, что ШОС создает условия для экономического развития
Самое главное в Шанхайской организации сотрудничества - это экономическое развитие, и организация создает такие условия, в том числе и для развития России,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:32
2022-09-16T18:44
шос
саммит шос в самарканде
россия
узбекистан
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Самое главное в Шанхайской организации сотрудничества - это экономическое развитие, и организация создает такие условия, в том числе и для развития России, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан."Самое главное всегда и везде - это экономическое развитие. И ШОС, сотрудничество со странами ШОС создает условия для развития экономики России, а значит социальной сферы и решения задач, которые стоят в сфере повышения жизненного уровня наших граждан", - сообщил Путин, отвечая на вопрос, какие перспективы он видит в развитии ШОС, и что для России самое главное в этой организации.
https://ria.ru/20220916/shos-1817401266.html
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_243320aaa4d5515ef424d6e5ca6877ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шос, саммит шос в самарканде, россия, узбекистан, владимир путин
ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, Россия, Узбекистан, Владимир Путин
18:32 16.09.2022 (обновлено: 18:44 16.09.2022)
 
Путин заявил, что ШОС создает условия для экономического развития

Путин заявил, что ШОС создает необходимые условия для экономического развития

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества
Флаг Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Самое главное в Шанхайской организации сотрудничества - это экономическое развитие, и организация создает такие условия, в том числе и для развития России, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.
"Самое главное всегда и везде - это экономическое развитие. И ШОС, сотрудничество со странами ШОС создает условия для развития экономики России, а значит социальной сферы и решения задач, которые стоят в сфере повышения жизненного уровня наших граждан", - сообщил Путин, отвечая на вопрос, какие перспективы он видит в развитии ШОС, и что для России самое главное в этой организации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 18:33
Экономики стран ШОС развиваются темпами выше мировых, заявил Путин
 
ШОССаммит ШОС в СамаркандеРоссияУзбекистанВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала