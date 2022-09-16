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В ШОС готовы углубить сотрудничество по высокотехнологичным производствам - РИА Новости, 16.09.2022
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В ШОС готовы углубить сотрудничество по высокотехнологичным производствам
В ШОС готовы углубить сотрудничество по высокотехнологичным производствам - РИА Новости, 16.09.2022
В ШОС готовы углубить сотрудничество по высокотехнологичным производствам
Лидеры стран ШОС готовы углублять сотрудничество по созданию цепочек высокотехнологичных производств, в том числе за счет обеспечения доступа к современным... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:34
2022-09-16T15:34
технологии
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры стран ШОС готовы углублять сотрудничество по созданию цепочек высокотехнологичных производств, в том числе за счет обеспечения доступа к современным технологиям, говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.В документе говорится, что лидеры стран-участниц ШОС подтверждают стремление к углублению взаимодействия в различных секторах. "В том числе по следующим направлениям: углубление сотрудничества по созданию цепочек производства высокотехнологического типа и с высоким уровнем переработки готовой продукции, в том числе посредством обеспечения благоприятных условий доступа к современным технологиям", - сообщается в документе.Также лидеры стран ШОС намерены работать над созданием условий для развития электронной торговли, укреплением инвестсотрудничества в области цифровой и зеленой экономики.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
https://ria.ru/20220916/tekhnologii-1817283154.html
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технологии, самарканд, шос, саммит шос в самарканде
Технологии, Самарканд, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
15:34 16.09.2022
 
В ШОС готовы углубить сотрудничество по высокотехнологичным производствам

Страны ШОС готовы углубить сотрудничество по высокотехнологичным производствам

© AP Photo / Steve HelberТехники на заводе по производству чипов
Техники на заводе по производству чипов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Steve Helber
Техники на заводе по производству чипов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры стран ШОС готовы углублять сотрудничество по созданию цепочек высокотехнологичных производств, в том числе за счет обеспечения доступа к современным технологиям, говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.
В документе говорится, что лидеры стран-участниц ШОС подтверждают стремление к углублению взаимодействия в различных секторах. "В том числе по следующим направлениям: углубление сотрудничества по созданию цепочек производства высокотехнологического типа и с высоким уровнем переработки готовой продукции, в том числе посредством обеспечения благоприятных условий доступа к современным технологиям", - сообщается в документе.
Также лидеры стран ШОС намерены работать над созданием условий для развития электронной торговли, укреплением инвестсотрудничества в области цифровой и зеленой экономики.
Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

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