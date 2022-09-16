https://ria.ru/20220916/shos-1817297637.html

В ШОС готовы углубить сотрудничество по высокотехнологичным производствам

В ШОС готовы углубить сотрудничество по высокотехнологичным производствам - РИА Новости, 16.09.2022

В ШОС готовы углубить сотрудничество по высокотехнологичным производствам

Лидеры стран ШОС готовы углублять сотрудничество по созданию цепочек высокотехнологичных производств, в том числе за счет обеспечения доступа к современным... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:34

2022-09-16T15:34

2022-09-16T15:34

технологии

самарканд

шос

саммит шос в самарканде

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры стран ШОС готовы углублять сотрудничество по созданию цепочек высокотехнологичных производств, в том числе за счет обеспечения доступа к современным технологиям, говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.В документе говорится, что лидеры стран-участниц ШОС подтверждают стремление к углублению взаимодействия в различных секторах. "В том числе по следующим направлениям: углубление сотрудничества по созданию цепочек производства высокотехнологического типа и с высоким уровнем переработки готовой продукции, в том числе посредством обеспечения благоприятных условий доступа к современным технологиям", - сообщается в документе.Также лидеры стран ШОС намерены работать над созданием условий для развития электронной торговли, укреплением инвестсотрудничества в области цифровой и зеленой экономики.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

https://ria.ru/20220916/tekhnologii-1817283154.html

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