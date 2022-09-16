https://ria.ru/20220916/shos-1817290283.html
Лидеры стран ШОС подтвердили стремление к росту взаимной торговли
Лидеры стран ШОС подтвердили стремление к росту взаимной торговли - РИА Новости, 16.09.2022
Лидеры стран ШОС подтвердили стремление к росту взаимной торговли
Лидеры стран ШОС подтвердили стремление к обеспечению стабильности международных цепочек поставок и росту взаимной торговли, говорится в совместном заявлении по РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:19
2022-09-16T15:19
2022-09-16T15:19
экономика
самарканд
шос
саммит шос в самарканде
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры стран ШОС подтвердили стремление к обеспечению стабильности международных цепочек поставок и росту взаимной торговли, говорится в совместном заявлении по итогам саммита ШОС в Самарканде."Подтверждаем стремление к обеспечению устойчивости, надежности и стабильности международных цепочек поставок, поддержанию открытости и транспарентности сотрудничества, будем содействовать углублению взаимодействия в различных секторах, росту взаимной торговли между государствами-членами ШОС", - говорится в заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
https://ria.ru/20220915/shos-1816483645.html
самарканд
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, самарканд, шос, саммит шос в самарканде
Экономика, Самарканд, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
Лидеры стран ШОС подтвердили стремление к росту взаимной торговли
Лидеры стран ШОС подтвердили стремление к стабильности поставок и росту взаимной торговли
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Лидеры стран ШОС подтвердили стремление к обеспечению стабильности международных цепочек поставок и росту взаимной торговли, говорится в совместном заявлении
по итогам саммита ШОС в Самарканде.
"Подтверждаем стремление к обеспечению устойчивости, надежности и стабильности международных цепочек поставок, поддержанию открытости и транспарентности сотрудничества, будем содействовать углублению взаимодействия в различных секторах, росту взаимной торговли между государствами-членами ШОС", - говорится в заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.
Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.