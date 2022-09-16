https://ria.ru/20220916/shos-1817290283.html

Лидеры стран ШОС подтвердили стремление к росту взаимной торговли

Лидеры стран ШОС подтвердили стремление к росту взаимной торговли - РИА Новости, 16.09.2022

Лидеры стран ШОС подтвердили стремление к росту взаимной торговли

Лидеры стран ШОС подтвердили стремление к обеспечению стабильности международных цепочек поставок и росту взаимной торговли, говорится в совместном заявлении по РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:19

2022-09-16T15:19

2022-09-16T15:19

экономика

самарканд

шос

саммит шос в самарканде

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры стран ШОС подтвердили стремление к обеспечению стабильности международных цепочек поставок и росту взаимной торговли, говорится в совместном заявлении по итогам саммита ШОС в Самарканде."Подтверждаем стремление к обеспечению устойчивости, надежности и стабильности международных цепочек поставок, поддержанию открытости и транспарентности сотрудничества, будем содействовать углублению взаимодействия в различных секторах, росту взаимной торговли между государствами-членами ШОС", - говорится в заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

https://ria.ru/20220915/shos-1816483645.html

самарканд

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, самарканд, шос, саммит шос в самарканде