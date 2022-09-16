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Лидеры стран ШОС призвали уменьшить продовольственные барьеры

Лидеры стран ШОС призвали уменьшить продовольственные барьеры - РИА Новости, 16.09.2022

Лидеры стран ШОС призвали уменьшить продовольственные барьеры

Лидеры стран ШОС призывают производителей и страны-экспортеры продовольствия уменьшить число тарифных и нетарифных барьеров, чтобы смягчить дефицит и избежать... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:15

2022-09-16T15:15

2022-09-16T15:23

экономика

шос

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры стран ШОС призывают производителей и страны-экспортеры продовольствия уменьшить число тарифных и нетарифных барьеров, чтобы смягчить дефицит и избежать чрезмерной волатильности цен.Соответствующее заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении глобальной продовольственной безопасности опубликовано на сайте Кремля."Мы призываем основные страны-производители и страны-экспортеры продовольствия способствовать развитию собственного экспортного потенциала, уменьшить число тарифных и нетарифных барьеров, чтобы смягчить дефицит предложения и избежать чрезмерной волатильности международных цен на продовольственные товары", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220913/poddelki-1816374453.html

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2022

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экономика, шос