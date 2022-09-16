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Лидеры стран ШОС призвали уменьшить продовольственные барьеры - РИА Новости, 16.09.2022
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Лидеры стран ШОС призвали уменьшить продовольственные барьеры
Лидеры стран ШОС призвали уменьшить продовольственные барьеры - РИА Новости, 16.09.2022
Лидеры стран ШОС призвали уменьшить продовольственные барьеры
Лидеры стран ШОС призывают производителей и страны-экспортеры продовольствия уменьшить число тарифных и нетарифных барьеров, чтобы смягчить дефицит и избежать... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:15
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экономика
шос
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры стран ШОС призывают производителей и страны-экспортеры продовольствия уменьшить число тарифных и нетарифных барьеров, чтобы смягчить дефицит и избежать чрезмерной волатильности цен.Соответствующее заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении глобальной продовольственной безопасности опубликовано на сайте Кремля."Мы призываем основные страны-производители и страны-экспортеры продовольствия способствовать развитию собственного экспортного потенциала, уменьшить число тарифных и нетарифных барьеров, чтобы смягчить дефицит предложения и избежать чрезмерной волатильности международных цен на продовольственные товары", - говорится в заявлении.
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экономика, шос
Экономика, ШОС
15:15 16.09.2022 (обновлено: 15:23 16.09.2022)
 
Лидеры стран ШОС призвали уменьшить продовольственные барьеры

Лидеры стран ШОС призвали производителей продовольствия уменьшить число барьеров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПокупатель выбирает товар в магазине
Покупатель выбирает товар в магазине - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Покупатель выбирает товар в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры стран ШОС призывают производителей и страны-экспортеры продовольствия уменьшить число тарифных и нетарифных барьеров, чтобы смягчить дефицит и избежать чрезмерной волатильности цен.
Соответствующее заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении глобальной продовольственной безопасности опубликовано на сайте Кремля.
"Мы призываем основные страны-производители и страны-экспортеры продовольствия способствовать развитию собственного экспортного потенциала, уменьшить число тарифных и нетарифных барьеров, чтобы смягчить дефицит предложения и избежать чрезмерной волатильности международных цен на продовольственные товары", - говорится в заявлении.

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