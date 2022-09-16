https://ria.ru/20220916/shos-1817288415.html

Односторонние меры усугубляют продовольственный кризис, заявили в ШОС

Односторонние меры усугубляют продовольственный кризис, заявили в ШОС - РИА Новости, 16.09.2022

Односторонние меры усугубляют продовольственный кризис, заявили в ШОС

Односторонние ограничительные меры, в том числе в сфере продовольствия, усугубляют мировой продовольственный кризис, говорится в заявлении лидеров Шанхайской... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:14

2022-09-16T15:14

2022-09-16T15:17

самарканд

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саммит шос в самарканде

в мире

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Односторонние ограничительные меры, в том числе в сфере продовольствия, усугубляют мировой продовольственный кризис, говорится в заявлении лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита организации в Самарканде."Мы считаем, что сегодня мир сталкивается с серьезными угрозами в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Такие факторы, как изменение климата, пандемия COVID-19 и региональные проблемы наносят удары по глобальным цепочкам производства и поставок продуктов питания. При этом односторонние ограничительные меры усугубляют мировой продовольственный кризис", - говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Кремля.

https://ria.ru/20220916/tekhnologii-1817283154.html

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