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Односторонние меры усугубляют продовольственный кризис, заявили в ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
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Односторонние меры усугубляют продовольственный кризис, заявили в ШОС
Односторонние меры усугубляют продовольственный кризис, заявили в ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
Односторонние меры усугубляют продовольственный кризис, заявили в ШОС
Односторонние ограничительные меры, в том числе в сфере продовольствия, усугубляют мировой продовольственный кризис, говорится в заявлении лидеров Шанхайской... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:14
2022-09-16T15:17
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саммит шос в самарканде
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Односторонние ограничительные меры, в том числе в сфере продовольствия, усугубляют мировой продовольственный кризис, говорится в заявлении лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита организации в Самарканде."Мы считаем, что сегодня мир сталкивается с серьезными угрозами в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Такие факторы, как изменение климата, пандемия COVID-19 и региональные проблемы наносят удары по глобальным цепочкам производства и поставок продуктов питания. При этом односторонние ограничительные меры усугубляют мировой продовольственный кризис", - говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Кремля.
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самарканд, шос, саммит шос в самарканде, в мире
Самарканд, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, В мире
15:14 16.09.2022 (обновлено: 15:17 16.09.2022)
 
Односторонние меры усугубляют продовольственный кризис, заявили в ШОС

Лидеры ШОС: односторонние ограничительные меры усугубляют мировой продовольственный кризис

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Заседание в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Односторонние ограничительные меры, в том числе в сфере продовольствия, усугубляют мировой продовольственный кризис, говорится в заявлении лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита организации в Самарканде.
"Мы считаем, что сегодня мир сталкивается с серьезными угрозами в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Такие факторы, как изменение климата, пандемия COVID-19 и региональные проблемы наносят удары по глобальным цепочкам производства и поставок продуктов питания. При этом односторонние ограничительные меры усугубляют мировой продовольственный кризис", - говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Кремля.

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