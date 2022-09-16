https://ria.ru/20220916/shos-1817282985.html

Лидеры ШОС раскритиковали односторонние экономические меры

Лидеры ШОС раскритиковали односторонние экономические меры - РИА Новости, 16.09.2022

Лидеры ШОС раскритиковали односторонние экономические меры

Односторонние экономические меры, противоречащие общим принципам и правилам Всемирной торговой организации (ВТО), и меры в отношении финансовых систем стран... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:00

2022-09-16T15:00

2022-09-16T15:14

шос

саммит шос в самарканде

всемирная торговая организация (вто)

самарканд

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Односторонние экономические меры, противоречащие общим принципам и правилам Всемирной торговой организации (ВТО), и меры в отношении финансовых систем стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) оказывают разрушительное воздействие на безопасность цепочек поставок и на многостороннюю торговую систему в целом, говорится в совместном заявлении Совета глав государств членов ШОС по итогам саммита в Самарканде."Подчеркиваем разрушительное воздействие односторонних экономических мер, противоречащих общим принципам и правилам ВТО, и мер в отношении финансовых систем государств-членов ШОС на безопасность и стабильность цепочек поставок, и на многостороннюю торговую систему и всех ее участников", - говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.Также в заявлении говорится о том, что лидеры стран ШОС признают существенный потенциал взаимной торговли между государствами-членами организации и положительно оценивают работу по поддерживанию стабильности цепочек поставок. "Считаем, что надежные, устойчивые и диверсифицированные цепочки поставок играют важную роль в обеспечении экономического развития на фоне продолжающегося распространения пандемии COVID-19", - говорится в документе.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

https://ria.ru/20220916/tekhnologii-1817287244.html

самарканд

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

шос, саммит шос в самарканде, всемирная торговая организация (вто), самарканд