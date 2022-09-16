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Лидеры ШОС раскритиковали односторонние экономические меры - РИА Новости, 16.09.2022
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Лидеры ШОС раскритиковали односторонние экономические меры
Лидеры ШОС раскритиковали односторонние экономические меры - РИА Новости, 16.09.2022
Лидеры ШОС раскритиковали односторонние экономические меры
Односторонние экономические меры, противоречащие общим принципам и правилам Всемирной торговой организации (ВТО), и меры в отношении финансовых систем стран... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:00
2022-09-16T15:14
шос
саммит шос в самарканде
всемирная торговая организация (вто)
самарканд
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Односторонние экономические меры, противоречащие общим принципам и правилам Всемирной торговой организации (ВТО), и меры в отношении финансовых систем стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) оказывают разрушительное воздействие на безопасность цепочек поставок и на многостороннюю торговую систему в целом, говорится в совместном заявлении Совета глав государств членов ШОС по итогам саммита в Самарканде."Подчеркиваем разрушительное воздействие односторонних экономических мер, противоречащих общим принципам и правилам ВТО, и мер в отношении финансовых систем государств-членов ШОС на безопасность и стабильность цепочек поставок, и на многостороннюю торговую систему и всех ее участников", - говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.Также в заявлении говорится о том, что лидеры стран ШОС признают существенный потенциал взаимной торговли между государствами-членами организации и положительно оценивают работу по поддерживанию стабильности цепочек поставок. "Считаем, что надежные, устойчивые и диверсифицированные цепочки поставок играют важную роль в обеспечении экономического развития на фоне продолжающегося распространения пандемии COVID-19", - говорится в документе.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
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шос, саммит шос в самарканде, всемирная торговая организация (вто), самарканд
ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, Всемирная торговая организация (ВТО), Самарканд
15:00 16.09.2022 (обновлено: 15:14 16.09.2022)
 
Лидеры ШОС раскритиковали односторонние экономические меры

Лидеры стран ШОС: односторонние экономические меры оказывают разрушительное воздействие

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Односторонние экономические меры, противоречащие общим принципам и правилам Всемирной торговой организации (ВТО), и меры в отношении финансовых систем стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) оказывают разрушительное воздействие на безопасность цепочек поставок и на многостороннюю торговую систему в целом, говорится в совместном заявлении Совета глав государств членов ШОС по итогам саммита в Самарканде.
"Подчеркиваем разрушительное воздействие односторонних экономических мер, противоречащих общим принципам и правилам ВТО, и мер в отношении финансовых систем государств-членов ШОС на безопасность и стабильность цепочек поставок, и на многостороннюю торговую систему и всех ее участников", - говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.
Также в заявлении говорится о том, что лидеры стран ШОС признают существенный потенциал взаимной торговли между государствами-членами организации и положительно оценивают работу по поддерживанию стабильности цепочек поставок. "Считаем, что надежные, устойчивые и диверсифицированные цепочки поставок играют важную роль в обеспечении экономического развития на фоне продолжающегося распространения пандемии COVID-19", - говорится в документе.
Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

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